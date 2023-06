Beach Soccer. La Roma lotta ma esce sconfitta dalla corazzata Catania

San Benedetto del Tronto – La Roma lotta ma esce sconfitta dalla corazzata Catania nella prima uscita ufficiale per i ragazzi di Llorenç. La partita si accende dopo 1′ con Duarte, bravo a liberarsi centralmente con la conclusione che termina a lato. La partita resta in equilibrio e a Miola risponde Palazzolo. Il vantaggio di Catania arriva all’8′ con Zurlo bravo a sorprendere Giordani. Dopo meno di due minuti arriva la risposta della Roma con la bordata da fuori di Valerio Giordani che vale l’1-1. A un minuto dal termine Catania soprende una Roma combattiva, prima con Marco Giordani, ex di giornata, su punizione, poi allo scadere con Palazzolo. Il secondo tempo si apre con la rete di Zurlo, abile ad andare sul palo opposto per il 4-1 di Catania. Al 5′ Paccariè stende Palazzolo che sul dischetto non sbaglia. La risposta della Roma arriva con Trippa, sfortunato nel prendere di potenza prima la traversa e poi il palo esterno. A chiudere il secondo parziale è Marco Giordani con una conclusione centrale e piazzata per il 6-1. Nel terzo tempo la Roma ritorna combattiva, non concedendo spazi alla squadra di Santos. Prima Trippa a lato dopo un minuto, poi il colpo di Duarte, regalano spettacolo. Nel finale una punizione potente di Duarte chiude il match sul 6-2.

Llorenç Gomez: “Sono molto contento, è stata la nostra prima partita dopo 10 giorni. In sette di questi non siamo stati al completo. All’interno del gruppo ho proposto tante nuove idee e apprenderle non è facile, abbiamo bisogno di tempo. Per essere la prima partita sono molto soddisfatto, hanno giocato tutti ed è stato un buon test. Adesso dobbiamo solo lavorare. In 2-3 occasioni potevamo andare in rete ma non ci siamo riusciti, fino al gol nel finale di Duarte. Lucas è un giocatore fondamentale per noi, deve aiutare la squadra ad adattarsi al nuovo sistema e a questo nuovo tipo di gioco”

Roma BS – Catania BS 2-6 (1-3; 0-3; 1-0)

Roma BS: Giordani A., Miola, Cirilli, Lauri, Giusto, Trippa, Poltronetti, Giordani V., Duarte, Paccarié. All: LLorenc

Catania BS: Barbagallo, Rafael, De Nisi, Palazzolo, Fred, Giordani M., Be Martins, Catarino, Sanfilippo, Percia Montani, Zurlo. All: Santos

Arbitri: Romani (Modena), Innaurato (Lanciano). Crono: Volpe (Albenga)

Reti: 3′ pt Zurlo (CBS), 3′ pt Giordani V. (RBS), 9′ pt Giordani M (CBS), 11′ pt Palazzolo (CBS); 3′ st Zurlo (CBS), 5′ rig. Palazzolo (CBS), 9′ st Giordani M (CBS); 12′ tt Duarte (RBS)

