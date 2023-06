Latina. Il nuovo Sindaco Matilde Celentano presenta la giunta

Matilde Celentano nuovo sindaco di Latina ha presentato ieri la sua Giunta alla stampa composta da tre donne e cinque uomini, tutti esponenti dei partiti e liste che l’hanno sostenuta: lega, Fratelli d’Italia, Dc-Udc, forza Italia, Matilde Celentano sindaco.

«Da oggi è l’anno zero – ha detto il neo sindaco – non ci saranno più buoni e cattivi né quelli di ieri e quelli di domani, ma persone pronte a lavorare a testa bassa per rispondere alle esigenze della città e a dare una nuova identità a Latina. Ecco la mia giunta, un mix di esperienze e giovani menti. Ora tutti al lavoro”

La giunta municipale del capoluogo pontino risulta così composta:

Franco Addonizio, con le seguenti deleghe: “Politiche per l’ambiente. Politiche per l’energia e la qualità dell’aria. Politiche relative al miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Pulizia della Città e igiene urbana.

Massimiliano Carnevale, con le seguenti deleghe: “Lavori Pubblici e Piano triennale delle opere pubbliche. Opere pubbliche e grandi opere. Definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di arredo e decoro urbano. Manutenzione, viabilità e verde pubblico. Manutenzione immobili comunali. Progetti europei, Fondi strutturali. Coordinamento Pnrr.”

Andrea Chiarato, con le seguenti deleghe:“Promozione sportiva. Rapporti conl’associazionismo sportivo e giovanile. Impianti sportivi e relativa gestione. Politiche giovanili.Programmazione e gestione eventi e manifestazioni. Politiche del personale e sicurezza sui luoghi di lavoro.”

Antonio Cosentino, con le seguenti deleghe: “Politiche per lo sviluppo delle imprese, del commercio, dell’artigianato, delle attività produttive. Suap. Rapporti con l’Università. Appalti e contratti. Tutela degli animali. Servizi cimiteriali.”

Gianluca Di Cocco, con le seguenti deleghe: “Trasporti. Piano dei trasporti. Piano del traffico e dei parcheggi. Protezione Civile. Turismo. Demanio marittimo. Pianificazione e sviluppo della Marina. Politiche del mare.”

Annalisa Muzio, con le seguenti deleghe: “Definizione delle politiche di pianificazione e sviluppo del territorio. Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei Piani urbanistici. Periferie e progetti di rigenerazione urbana. Politiche di sviluppo dei Borghi e del centro storico. Sportello Unico per l’Edilizia. Politiche in materia di trasparenza.”

Michele Nasso, con le seguenti deleghe: “Promozione delle politiche sociali per il sostegno alle famiglie, agli anziani, alle persone a rischio di emarginazione. Interventi a favore delle persone con disabilità. Programmazione del sistema welfare e politiche abitative di Edilizia Pubblica. Coordinamento per le politiche per la multiculturalità ed integrazione sociale. Rapporti con il Consiglio comunale.”

Ada Nasti, con le seguenti deleghe: “Bilancio e programmazione. Definizione delle politiche relative ad entrate, uscite, investimenti e mutui. Definizione delle politiche per laprogrammazione e l’acquisizione di beni e servizi. Indirizzo e controllo sugli aspetti economico-finanziari delle società partecipate e dell’Azienda speciale. Controllo di gestione. Politiche relative ai tributi locali. Attività amministrativa relativa al patrimonio immobiliare. Riorganizzazione degli uffici dell’apparato comunale/Patrimonio.”

Francesca Tesone, con le seguenti deleghe: “Ced. Reti informatiche e innovazioni digitali. Affari generali. Servizi elettorali, demografici e statistici. Istruzione e politiche educative. Servizi per l’infanzia. Asili nido e scuole materne. Mense scolastiche. Formazione”;

All’assessore Carnevale è stato inoltre conferito l’incarico di vicesindaco con tutti i poteri e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto comunale.

Il sindaco Celentano ha mantenuto a sé le deleghe “Relazioni istituzionali, comunicazione e promozione della Città. Avvocatura comunale e Affari Legali. Politiche culturali e rapporti con Enti, Associazioni e Comitati culturali. Grandi eventi. Pari opportunità. Sanità. Polizia Locale e politiche per la sicurezza. Provvedimenti amministrativi di viabilità. Politiche per la promozione dell’Agricoltura”.