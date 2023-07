Lago di Bracciano. Domenica scorsa Maria Casciotti ancora sul podio

Si è svolta domenica nel lago di Bracciano l’ultima prova prima del mondiale per Maria Casciotti su distanza sprint! un’altro grande risultato per l’anziate che taglia il traguardo in seconda posizione assoluta. “Un podio che mi ha emozionato, affiancata da giovanissime atlete. Forti le emozioni condivise con i miei compagni di squadra di purosangue dove tutti aspettiamo l’appuntamento più importante della stagione -il mondiale in Finlandia –

La gara si è svolta domenica 23/07 sul lago di Bracciano, distanza sprint è 750mt di nuoto / 20km di bici / 5km di corsa