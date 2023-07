Amazon, Aurigemma “a breve accordo che sviluppa aziende laziali con vetrina made in Italy”

“Continua il nostro impegno per il territorio. Insieme ad una delegazione del Consiglio regionale del Lazio, composta dall’assessore Giancarlo Righini e dai consiglieri Enrico Tiero, Marietta Tidei, Luciano Nobili, Claudio Marotta, abbiamo avuto il piacere di visitare il deposito di smistamento Amazon.com di Settecamini. Un’occasione strategica per rendere sempre più attrattiva la nostra Regione agli investimenti delle grandi imprese, oltre che una straordinaria opportunità di far generare ricadute positive sull’intero indotto del territorio, come è accaduto ad esempio nell’area vicina al centro Amazon di Passo Corese, dove le aziende locali hanno avuto un significativo aumento sia di fatturato che dell’utile.

Abbiamo inoltre concordato che a settembre la Regione siglerà un accordo con Amazon per supportare lo sviluppo delle nostre aziende più piccole, attraverso la “Vetrina Made in Italy“, per sostenere l’internazionalizzazione delle eccellenze del nostro territorio”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma