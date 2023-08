Campionati mondiali di Triathlon: Maria Casciotti si fa onore anche in Finlandia

Si svolti Sabato 26 Agosto nel cuore di LAHTI città verde della Finlandia i CAMPIONATI DEL MONDO DI TRIATHLON 70.3 che vede impegnata la nostra Triatleta del litorale Maria Casciotti, portacolori Italiano e Purosangue !

Una gara che Maria ha preparato con grandi sacrifici insieme a tutto il suo staff formato dalla famiglia, il suo fidato e affermato allenatore Roberto Tedde e tutti i suoi supporters tecnici e logistici.

Maria ci racconta la gara e la sua espressione fuori da territorio Italiano:

“È stata una gara molto sentita e temevo di non saper gestire le emozioni in gara, invece sono fiera di me stessa perché sono riuscita a concentrarmi e a dare il meglio per il quale ho lavorato duramente negli ultimi 12mesi. Eravamo 2.021 atlete di tutte le nazioni ed entrata in acqua ho gestito un nuoto eccellente, la bici e la corsa si sono svolti su percorsi vallonati che non hanno risparmiato le gambe, temevo la corsa dopo una bici così dura invece ho preso il ritmo e rimontato tante posizioni terminando con grande orgoglio in una classifica MONDIALE in

– 1^ Italiana categoria 34/39

– 12^ nel mondo nella categoria 34/39

– 71^ assoluta nel mondo tra tutte le età

Sono felicissima e porto a casa un’esperienza unica per me, per i miei figli e per la mia famiglia! Ringrazio di cuore tutti”.