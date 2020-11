Nettuno Baseball: 30 anni da quella notte meravigliosa, il video della festa per il 12esimo scudetto

Dall’associazione Nettuno olim Antium

“Sono passati 30 anni da quel meraviglioso 4 novembre 1990. Il Nettuno Baseball rivinse lo scudetto dopo 17 anni, il 12° della sua storia, sconfiggendo allo Stadio dei Pirati il Rimini in una drammatica garasette di finale, quella decisiva, quella dove non c’è domani per nessuno.

Quella domenica pomeriggio tutta Nettuno la trascorse attaccata alle radioline, ad ascoltare la radiocronaca di quello che stava succedendo a centinaia di chilometri di distanza. Alle 17:07 una presa al volo in foul mise fine a quel lungo digiuno, e si poté tornare finalmente a festeggiare.

Ma l’attesa era anche un’altra, per il ritorno della squadra da Rimini, finalmente con il tricolore sul petto. Quella notte, quella meravigliosa notte, tutta la città aspettò il ritorno della squadra, con il pullman che si fece largo tra due ali di folla impazzita.

Mai come quella notte tutti noi nettunesi ci ritrovammo uniti sotto un’unica bandiera, quella verdazzurra del Nettuno.

Questo video è quello che ha chiuso in bellezza la conferenza “La Città del Baseball” che l’Associazione Nettuno Olim Antium ha organizzato due anni fa, nata da un’idea di Andrea Tamburrini e Mauro Cugola. Le immagini dello stadio e della festa sono di Maurizio Anselmi.

Ve lo riproponiamo oggi auspicando che, proprio come 30 anni fa, Nettuno torni finalmente a festeggiare e a far brillare la sua stella”.

