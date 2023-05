Subisce il primo sweep stagionale il Nettuno Softball City (2-9 e 0-8) nella difficile trasferta contro il BSC Rovigo una delle candidate ai play off promozione, ed una delle squadre più in forma del Girone B.

La squadra nettunese perde entrambe le partite per manifesta al 5° inning, il primo inning di gara uno non faceva presagire due partite così complicate, apre il lead off Uytendaal con un singolo, si riempiono le basi, con zero out arrivano due battute di sacrificio di D’Andrea e Mancini per il vantaggio per 2 a 0 targato City, il primo attacco rodigino non produce nulla contro la partente Fabrizi.

Accorcia le distante il Rovigo al secondo inning con il singolo di Bolognini, e mette la freccia al terzo con 4 punti senza battere valido, sfruttando due basi su ball e le indecisioni della difesa nettunese, la lanciatrice avversaria Bernardi (nazionale U18) ammutolisce l’attacco nettunese non concedendo più nulla, al quinto attacco chiude la partita la squadra di casa, con due singoli da 2 RBI di Bolognini e Vescovo per il risultato finale di 9 a 2.

In gara due torna sul monte di lancio per il Nettuno Softball City l’olandese Uyntedaal contro la nazionale ungherese Sovak, trascinatrice la scorsa stagione della squadra rodigina ad un passo dalla promozione in SerieA1, subito in vantaggio la squadra di casa con l’home run interno di Bernardi. Altri due punti a referto al secondo inning con i singoli di Silvoni e Bernardi, 4 a 0 grazie ancora alla valida di Silvoni, al quarto inning arriva la prima valida nettunese con Uytendaal, che insieme alla base su ball conquistata da Di Stasio saranno le uniche nettunesi a toccare il cuscino della prima base.

Al quarto inning chiude la partita il BSC Rovigo, risale sul monte di lancio Farbizi, ma le avversarie sfruttano l’occasione creata, con due singoli da 2 RBI di Begu e Bolognini per il definitivo 8 a 0, con la Sovak che chiude con tre veloci out.

La situazione in classifica vede la squadra del manager Cirelli sempre ai piani altri, con 6 vittorie e 4 sconfitte, occupando il terzo posto, in attesa dei recuperi delle altre squadre e della conclusione del girone di andata, che vedrà il Nettuno Softball City nella trasferta di Ronchi, contro la squadra Stars con le gare in programma sabato 27 dalle ore 17,00.