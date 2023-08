Il 2 settembre si celebra il 50° Anniversario la vittoria della Nazionale italiana di baseball sugli Stati Uniti

CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA PRIMA VITTORIA DELLA NAZIONALE DI BASEBALL ITALIANA SUGLI STATI UNITI D’AMERICA

L’Associazione Culturale “Il Bar del Baseball” celebra il cinquantesimo anniversario della storica vittoria della Nazionale italiana sulla rappresentativa degli Stati Uniti d’America.

Era il 5 settembre 1973 e la nostra Nazionale si affermò, sul terreno di gioco dello stadio Europeo di Parma, con un fuoricampo (che risultò decisivo) di Vic Luciani, proprio all’ultimo inning, rendendo quel risultato un vero evento storico.

Il giorno 2 settembre 2023 alle ore 11.30 “Il Bar del Baseball” riunirà tutti i giocatori che sono scesi in campo in quell’impresa sportiva presso la Sala del Consiglio della Residenza Municipale del Comune di Parma, in Strada della Repubblica 1, per ricordare il cinquantesimo anniversario della partita Italia vs USA, che gli azzurri si aggiudicarono con il punteggio di 6 a 5.

Oltre alla targa ricordo, che verrà consegnata ai singoli giocatori, “Il Bar del Baseball” in unione con l’Associazione Culturale “Figurine Forever” donerà una copia della figurina “Celebrative”, con impressa la sua immagine dell’epoca a ogni atleta.

“Il Bar del Baseball” e “Figurine Forever” hanno già unito le loro forze in altre due occasioni per celebrare altri grandi atleti del baseball italiano.

In questo evento la collana di figurine CELEBRATIVE è dedicata al mondo del baseball, a grandi atleti, ma anche a storie di sport che è importante raccontare. Sono prodotti da collezione volutamente stampati in copie limitate e numerate.

Siamo convinti che sia importante il messaggio sociale, la sensibilizzazione, sostenendo anche la cultura e la memoria storica.

In questa celebrazione “Il Bar del Baseball” e “Figurine Forever” hanno avuto come partner di grande valore il Comune di Parma. Grazie alla partecipazione dell’Amministrazione comunale, in persona del Sindaco e dell’Assessore allo Sport, abbiamo avuto la possibilità di tornare proprio nella città che vide quella storica partita, in uno stadio gremito di tifosi che hanno sempre fatto di questa città e della sua società sportiva un fiore all’occhiello dell’Italia del baseball, rappresentando i colori nazionali in tanti Paesi esteri e risultando vincitrice di moltissimi titoli internazionali.

Per maggiori informazioni riguardo all’evento e alla storia de “Il Bar del Baseball”:

Community Facebook: https://www.facebook.com/groups/300062773664206

Sito Internet: www.ilbardelbaseball.com

Per l’Associazione Culturale “Figurine Forever”:

Emiliano Nanni, Presidente “Associazione Figurine Forever”, Bologna (www.figurineforever.com).