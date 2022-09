Basket. Settore giovanile accordo tra San Paolo Ostiense, Olimpia Roma e Anzio basket Club

Nasce una nuova collaborazione tra i settori giovanili di Olimpia Roma, San Paolo Ostiense e Anzio Basket Club.

Le tre società, legate da un rapporto di grande stima e amicizia hanno siglato un accordo che vedrà coinvolte tutte le annate giovanili dall’under 13 Elite all’under 17 Eccellenza.

Il progetto ambizioso, in questa prima fase prevede che i giocatori vengano uniti in selezioni per partecipare a tornei di interesse nazionale con l’obiettivo di far confrontare i ragazzi con avversari di altissimo livello.

In futuro il progetto mira a diventare più strutturato attraverso l’organizzazione di allenamenti congiunti tra i ragazzi delle diverse società con lo scopo di accrescere il bagaglio tecnico degli atleti coinvolti grazie all’interazione tra gli staff tecnici coordinati da Davide Pistorio, Carlo Colella e Fabio Lico.

L’idea nasce con la finalità di fornire ai ragazzi delle rispettive società un ambiente che sia sempre più competitivo e allenante così da crescere e sviluppare le proprie capacità in maniera più spiccata ed efficace.

_________________________________________