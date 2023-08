Domenica il campione Bruno Conti siederà sulla panchina della Roma

Domenica per la prima di campionato la bandiera giallorossa sostituirà Mourinho squalificato contro la Salernitana: “Non vedo l’ora di dare il mio contributo”. E Mou: “È un onore averlo seduto al mio posto”

Con lo staff di Mou decimato per squalifica, sulla panchina della Roma tornerà Bruno Conti. La bandiera giallorossa, campione del mondo e d’italia con la Roma nel 1983 sosterrà la squadra giallorossa dalla panchina. Per lui si tratta di un ritorno sulla panchina giallorossa dopo l’esperienza ad interim nel 2005 dove fece da traghettatori dei giallorossi dopo le dimissioni di Del Neri. Conti, in possesso del patentino di prima categoria, avrà un ruolo di sostegno morale contro i campani, a guidare la squadra sarà Stefano Rapetti che è un preparatore atletico, non ha il patentino per allenare, e allora ecco Bruno da Nettuno, sempre pronto a rispondere presente. Con orgoglio e gioia nel farlo.

“Un’emozione grandissima – sono le parole di Bruno Conti -. L’allenatore ovviamente è Mourinho e in considerazione della squalifica sarà Stefano Rapetti la sua voce in campo: a me è stato chiesto di essere di supporto e io non vedo l’ora di poter dare il mio contributo. So che domenica ci sarà l’ennesimo sold out allo Stadio Olimpico, da parte mia spero di poter portare ancora più entusiasmo, in un momento in cui la panchina dovrà sopportare diverse assenze, su tutte quella di José”.