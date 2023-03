Calcio. Il Nettuno interrompe il digiuno: 2-0 contro il Cerveteri

Il Nettuno interrompe il digiuno da vittoria in casa trovando il successo nello scontro diretto contro il Cerveteri. Bastano i gol di Veroni e Sbordone per la squadra di Neroni in vista del derby contro l’Anzio. Il collettivo tirrenico si porta così a +4 dalla zona playout inanellando il terzo risultato utile consecutivo.

LA PARTITA-Il Nettuno parte subito forte e al 4’Frezza impatta alto sopra la traversa su suggerimento di Pallocca. La risposta ospite arriva con Manzari al 5′ con una botta dalla distanza. Al 9′ la rete dell’1-0 con Veroni, servito da Sbordone, bravo a superare Janku. Al 23′ Veroni ricambia il favore servendo Sbordone in profondità con Janku che para. Al 31’è ancora Sbordone a rendersi pericoloso in acrobazia servito da Caronti, andando a lato. L’ultima azione del primo tempo è a firma di Valentini che sugli sviluppi di un corner dalla distanza spara alto. Nel secondo tempo il primo squillo al 2′ è di Caronti su punizione diretta. Al 12′ sugli sviluppi di una rimessa laterale Scardola impatta, Janku respinge ma il tap-in vincente lo firma Alessandro Sbordone. Al 16′ ci riprova Scardola impattando di testa a lato. Al 25′ la risposta ospite con Pugliese che prova a spaventare Alfieri dalla distanza senza successo. Al 35′ Alfieri si supera sulla punizione proprio di Pugliese dalla distanza. L’ultima occasione porta sempre la firma del centrocampista del Cerveteri al 49′ con una conclusione diretta su punizione.