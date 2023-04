Calcio. Successo esterno del Nettuno contro il Civitavecchia

Successo esterno del Nettuno contro la blasonata Civitavecchia grazie alle reti di Cioè e Ronci. Una vittoria che porta i tirrenici al decimo posto in classifica con una prova di carattere e sostanza. Prossima partita contro il Campus Eur per uno scontro diretto decisivo.

LA PARTITA-Al 4′ la partita si accende con la discesa di Vittorini non concretizzata da Cerroni sul secondo palo. Il Nettuno si difende con ordine e al 15′ Sbordone, lanciato in profondità da Pallocca, prova a servire Njie in area con Fatarella che sventa il pericolo spazzando via. Al 20′ Sbordone ci riprova, involandosi sulla fascia destra, superando il proprio avversario e servendo l’accorrente Cioè che con precisione deposita la palla in rete dal limite dell’area per l’1-0 Nettuno. Dopo sette minuti il pareggio del Civitavecchia con Gagliardi bravo a imbucare Luciani centralmente che con il destro spiazza Alfieri. Al 33′ ci prova Luciani con un bolide da fuori che si esaurisce a lato. Al 41′ Pallocca pesca Alfieri sulla fascia sinistra con l’attaccante che si invola in velocità sbattendo sull’estremo difensore ospite al momento della conclusione. Nella ripresa è assalto Civitavecchia con i ragazzi di Neroni che contengono con freddezza i padroni di casa. Al 51′ Luciani imbuca per Vittorini ma Santese è tempestivo nell’opporsi. Al 54′ sulla conclusione centrale di Cerroni serve un miracolo di Alfieri per tenere in pari la partita. Al 63′ un altro salvataggio di Alfieri su Funari tiene in gioco il Nettuno. Il Civitavecchia non capitalizza un errore in fase di impostazione del Nettuno con Hrustic che recupera palla dal limite dell’area, serve Vittorini che tira con i riflessi di uno statuario Alfieri a blindare il risultato. Al 70′ su suggerimento di Pallocca è Ronci a involarsi sulla fascia, trovando il rimpallo favorevole e un tiro a giro che si incrocia verso il palo più lontano per il 2-1 Nettuno. I ragazzi di Neroni si difendono con ordine, trovando una vittoria importante per la classifica in ottica salvezza.

CIVITAVECCHIA-NETTUNO 1-2