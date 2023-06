Calcio. Davide Tiligna e Manuel Benini confermati Direttore Generale e Direttore Sportivo del Greenfield United 

La Società Greenfield United conferma, per la stagione sportiva 2023-24, la collaborazione con il Direttore Generale Davide Tiligna e il Direttore Sportivo Manuel Benini. Il presidente Luca Romani, tutto il direttivo e i consiglieri della società hanno preso questa decisione con convinzione, per i risultati sportivi ottenuti e l’obiettivo centrato nella stagione appena conclusa.

Alla luce degli importanti sforzi necessari per affrontare un nuovo campionato, la società ha deciso senza esitazioni di confermare la collaborazione con il DG e il DS, che hanno espresso piena gratitudine per la fiducia riposta in loro. “Siamo già al lavoro per allestire un nuovo progetto tecnico e sportivo che possa garantire la prosecuzione del processo di crescita della società nella stagione– dichiarano Tiligna e Benini – La società è consapevole delle sfide che siamo

chiamati ad affrontare in vista del prossimo campionato, e per questo dovremo essere ancora più bravi a consolidare la nostra realtà creando le condizioni per un costante sviluppo su tutti i fronti”.