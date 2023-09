Calcio. Don Pino Puglisi: ci sarà Moreno Renzaglia alla guida della prima squadra

“Il Don Pino Puglisi è lieto di comunicare l’arrivo sulla panchina della prima squadra di mister Moreno Renzaglia. L’esperto allenatore romano dirigerà il rinnovato gruppo forte di una decennale esperienza sui territori di Roma e Latina nelle categorie dilettantistiche. La sua carriera da allenatore inizia con la Neroniana under 21, per poi affermarsi nel giro delle prime squadre con il Campo Boario tra Terza e Prima Categoria. Sempre nel giro di queste categorie continuerà l’avventura sportiva di mister Renzaglia tra Spartaroma, Atletico Catanzarese, Campo Di Carne e Real Cretarossa. Ora una nuova sfida a Nettuno, dove l’esperto allenatore potrà portare al gruppo nettunese le sue qualità nella gestione e creazione del gruppo, che da sempre hanno contraddistinto le esperienze in panchina della carriera di Renzaglia”.