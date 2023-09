Cynthialbalonga-Anzio, parla Giordani:”Anzio è la mia città, avrà un sapore speciale”

Il prossimo Cynthialbalonga-Anzio avrà un sapore speciale per Valerio Giordani, difensore della squadra di casa, ma con un passato da oltre 100 presenze in prima squadra tra le fila dei neroniani, in quella che è tutt’ora la casa e la città del giocatore. Ad Anzio infatti il classe ’92 ha mosso i primi passi da calciatore, portando avanti una tradizione sportiva che in casa Giordani non è nuova. Dallo zio di Valerio, Massimo, simbolo della pallanuoto anziate, al cugino Marco, attaccante proprio dell’Anzio di Guida e ora impegnato con la Nazionale nel Beach Soccer. Proprio Valerio Giordani analizza quella che sarà una partita a livello personale diversa dalle altre:”Per la prima volta nella mia carriera giocherò contro la squadra della mia città, sarà un’emozione incredibile. Sono sicuro che questa giornata me la porterò dietro per le emozioni che mi saprà dare, anche se poi al fischio dell’arbitro per me ci sarà solo la Cynthialbalonga. Ho avuto l’opportunità di esordire sedicenne ad Anzio nella stagione in cui vincemmo il campionato di Eccellenza, in un anno che mi ha dato tanto e che porterò sempre nel cuore. Anzio è la mia città e sarà speciale giocare questa partita. Domenica ritroverò anche Mario Guida, che ho avuto come capitano quando stavo all’Anzio”.

La squadra di Genzano è ripartita con rinnovate ambizioni, affidando la guida tecnica della squadra all’esperto Mariotti, e costruendo una rosa con giocatori esperti e under di grande spessore. Una rosa costruita per lottare al vertice di un girone G difficile, dove sia Cynthialbalonga che Anzio si trovano dopo le prime due giornate a quota quattro punti:”