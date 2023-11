La Don Pino Puglisi torna vincere grazie al duo Carpentieri Lammoglia

Weekend da incorniciare per la Don Pino Puglisi. Con il successo della prima squadra nella trasferta in casa della PSFC per 1-0, la DPP ha chiuso il fine settimana con sole vittorie nel settore agonistico. Una grande soddisfazione per la nostra società, che può far vanto di quanto fatto e realizzato da tutti i ragazzi del nostro progetto, dai Giovanissimi fino ai ragazzi della Seconda Categoria. Nella speranza che il futuro ci riservi altre domeniche come questa, non possiamo che fare i complimenti ai ragazzi che un domani saranno il presente della nostra realtà. Nonostante le difficoltà trovate nel nostro percorso, il progetto della Don Pino Puglisi procede con ottimi risultati.

Tanta la gioia in casa DPP per il ritorno alla vittoria. Il successo odierno proietta verso il settimo posto i biancorossi, in vista della sfida salvezza contro il Norma in scena al Bridgestone la prossima settimana. In una gara a senso unico, la DPP si schiera con Salata in porta, con Di Fazio,Sammartino, Miozzi e Seidi a comporre la linea di difesa. A centrocampo sulle fasce spazio a Saccucci e Diedhiou, con Hoffmann e N’Falaye a orchestrare il centrocampo. In attacco il duo Carpentieri-Lammoglia. La partita inizia con il piglio giusto, con la DPP propositiva e mai veramente in pericolo da parte degli avversari. Carpentieri in due occasioni protegge la sfera per servire i compagni, ma la fortuna non assiste i nostri. Il primo tempo, nonostante gli spunti arrivati, si chiude in parità per 0-0. Nella ripresa al 57′ il guizzo vincente lo ha Davide Lammoglia, grazie alla giocata d’esperienza di capitan Carpentieri, che addomestica di testa per il classe 2001, bravo a concludere con efficacia in porta. La DPP nel finale si difende con ordine, portando a casa tre punti fondamentali. Monumentale il nostro capitano, Manuel Carpentieri, protagonista nei 90 minuti per propensione offensiva e intelligenza tattica. Così come la difesa, alla seconda partita in campionato senza subire gol. In vista del Norma, ripartiamo da queste certezze, ripartiamo dal nostro capitano.

DON PINO PUGLISI: Salata, Seidi(Pistillucci), Sammartino, Di Fazio(Zecchi), Miozzi, Diedhiou, Hoffmann, N’Falaye, Saccucci, Lammoglia(Bagialemani), Carpentieri. A disposizione: De Amicis, Romano, Carmicino, Gebbia, Cacchiani.