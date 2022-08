Nettuno. Il 12 agosto la presentazione del libro di Mario Giordano “Tromboni”

Venerdì 12 agosto alle ore 17.OO presso lo stabilimento Pro loco di Nettuno, la presentazione del libro di Mario Giordano: “Tromboni- Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca”. Evento organizzato e promosso da Fulvio Mazza.

«Chi sono i tromboni? Guardatevi attorno: di sicuro ne conoscete anche voi qualcuno. Sono quelli che salgono

in cattedra. Che vi spiegano che cosa bisogna fare.

Vantano specializzazioni. Grandi doti. Grandi capacità.

Tutto grande, come il lupo di Cappuccetto Rosso.

Che bocca grande che hai. Per mangiarti meglio.»