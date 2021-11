Seconda sconfitta in campionato per il Rugby Anzio Club in casa dell’Arnold Rugby

Seconda sconfitta in campionato per il Rugby Anzio Club, che a Roma in casa dell’Arnold Rugby ha perso per 32 a 0. La formazione biancazzurra è riuscita comunque a centrare quello che era l’obiettivo minimo della prima fase, ovvero entrare nelle prime tre del gironcino da quattro nel quale era impegnato, e restare dunque nel gruppo Elite anche nella seconda parte di stagione.

A Roma la formazione di Ghellini ha tenuto comunque degnamente il campo ed è rimasta in partita almeno sino a metà secondo tempo, penalizzata anche da un pizzico di sfortuna. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa passavano in vantaggio al terzo minuto su punizione, e al sedicesimo siglavano la loro prima meta. Approfittando del mancato sostegno su una ripartenza dalla difesa degli anziati, recuperavano il pallone e andavano a segno per l’8 a 0 con il quale si chiudeva il primo tempo.

La ripresa si apriva con la seconda meta dell’Arnold, nata da un’episodio perlomeno sfortunato. L’estremo della Rac si infortunava nel recupero di un pallone in profondità e non riusciva a calciare l’ovale fuori dal campo, i capitolini erano lesti a recuperarlo ed a portarsi sul 15 a 0. Rocambolesca anche la meta del 20-0, con gli avanti dell’Arnold lestissimi a sfruttare un rimbalzo favorevole del pallone per andare ancora in meta. Prima del termine del match c’era spazio per altre due marcature dei padroni di casa, che sancivano una superiorità mostrata comunque per tutto l’incontro.

La Rac in virtù della vittoria nello scontro diretto contro il Cisterna Kiwi di due settimane fa comunque era già praticamente certa del terzo posto nel girone, e di accedere alla seconda fase Elite. Si dovrà comunque attendere l’esito del recupero tra Colleferro e Arnold per la classifica definitiva e la suddivisione definitiva dei raggruppamenti della seconda fase, che salvo comunicazioni diverse da parte del Comitato Regionale inizierà a questo punto domenica 14 novembre.

Nella domenica sono scese in campo anche le formazioni Under 9 (in un raggruppamento a Latina) e l’Under 11, impegnata nel raggruppamento di Anzio al quale hanno preso parte anche Latina, Lanuvio, Frascati, Roma X e Nuova Rugby Roma. Un’autentica festa del rugby che ha visto sino al pomeriggio il campo Marconi “invaso” da decine di bambini e anche genitori.