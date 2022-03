RAC sconfitta a Colleferro. Domenica trasferta a Roma contro l’Appia Rugby

Il Rugby Anzio Club esce sconfitto per 36 a 8 dal campo del Colleferro nella seconda giornata della seconda fase regionale del campionato di serie C. Il quindici di Ghellini riusciva nel primo tempo a rispondere alla prima marcatura dei padroni di casa con Colaiacovo, che concretizzava una palla recuperata e una successiva percussione di Rumbolà per il 7 a 5 parziale. Poi, sempre nella prima frazione di gioco il Colleferro segnava altre tre mete andando al riposo in vantaggio per 26 a 8.

Nella ripresa si vedeva un Anzio più volitivo, ma che non riusciva a sfruttare le occasioni in cui si è trovato a giocare all’interno dei 22 avversari. Con una vittoria e una sconfitta rimediate sinora, l’Anzio domenica sarà di scena ancora in trasferta, sul campo dell’Appia Rugby (inizio ore 14,30 sul campo di Via degli Acquedotti), che sinora ha perso sia contro lo stesso Colleferro che domenica contro l’Arnold.

Weekend di gioco anche per le categorie giovanili. Ad Anzio si è tenuto un raggruppamento della categoria Under 7, in assoluto i più piccoli del vivaio anziate, con altre società partecipanti. L’Under 13 di scena a Torvaianica ha ottenuto tre vittorie e tre sconfitte nel minitorneo al quale ha partecipato. Doppio impegno per l’Under 15, che in coabitazione con la Nuova Rugby Roma ha sconfitto per 19 a 0 la Capitolina e per 47 a 7 il Frascati.

Questo fine settimana ancora di scena l’Under 15, sabato di nuovo contro la Capitolina, e doppio appuntamento per le categorie Under 9 e Under 11 in altrettante “feste del rugby”.