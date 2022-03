Rocca Priora. Teatro “Da quali stelle siamo caduti?”, la nuova commedia di Danilo De Santis

DA QUALI STELLE SIAMO CADUTI?

Sabato 19 marzo ore 21.00 e domenica 20 marzo ore 17.30, debutterà in prima nazionale lo spettacolo Da quali stelle siamo caduti?, la nuova commedia di Danilo De Santis che vede come protagonisti proprio il regista insieme alla bravissima Roberta Mastromichele.

Non è un giorno qualsiasi per Marcella, stamattina le è accaduto qualcosa di straordinario e non vede l’ora di raccontare tutto al suo fidanzato Cristiano. Ma, la gioia di lei sconvolgerà drasticamente l’esistenza di lui e metterà in seria discussione il loro amore.

Fino a che punto si può sacrificare la propria felicità per garantire quella della persona che amiamo?

Questa commedia tra risate e riflessioni, ad accendere il dibattito su questo argomento.

Buon Divertimento!

Info: 348.9294368

06.86615674

Teatro Comunale Le Fontanacce

Direzione Artistica: Luciana Frazzetto e Massimo Milazzo

Piazzale Zanardelli (Belvedere) Rocca Priora