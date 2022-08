Anzio. Sabato 10 settembre Open Day del Rugby Anzio Ru

Sabato 10 settembre a partire dalle ore 17 il Rugby Anzio Club inizia la stagione sportiva 2022/2023 con un Open Day rigorosamente aperto a tutti!

Rugby e tanto divertimento per tutti in formula totalmente gratuita!

Partecipare è semplicissimo, basta recarsi ad Anzio in via Ardea 8, dalle 17 in poi ed è aperto a tutti, dai 4 anni in su. SI potrà partecipare ad un fantastico pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento.

Tutte le attività si svolgeranno per categorie composte da bambini e bambine, ragazzi e ragazze secondo i seguenti anni di nascita:

Under 5: 2018 e 2019; Under 7: 2016 e 2017; Under 9: 2014 e 2015; Under 11: 2012 e 2013; Under 13: 2010 e 2011; Under 15: 2008 e 2009; Under 17: 2006 e 2007; Under 19: 2004 e 2005.

L’Open Day di Sabato 10 settembre si svolgerà secondo il seguente programma:

ore 16:45 apertura dei cancelli e accoglienza nuovi iscritti

dalle 17:00 alle 18:30 allenamento categorie U5, U7, U9, U11 e U13

dalle 18:30 alle 20:00 allenamento categorie U15, U17 e U19

dalle 20:00 alle 21:00 Touch Rugby aperto a tutti.

Inoltre dalle 18:30 in poi, tutti i ragazzi e le ragazze delle categorie U5, U7, U9, U11 e U13 potranno proseguire il divertimento con attività motorie e giochi a sorpresa!

Per tutta la durata dell’evento i genitori potranno attendere il termine delle attività nell’area terzo tempo, gustando deliziosi aperitivi preparati dai volontari del club… Birra alla spina, spritz, fritti e molto molto altro!



L’Open Day rappresenta l’inizio della stagione sportiva 2022/2023 per cui il club di Anzio ha già ufficializzato la composizione dello staff tecnico confermando inoltre l’iniziativa che ormai da anni il Rugby Anzio Club promuove costantemente, garantendo a tutti la possibilità di conoscere il Rugby attraverso una settimana di prova completamente gratuita.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al numero 349/7756997 o alla segreteria, direttamente al campo di gioco, il martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 20,30.