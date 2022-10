Rugby. L’Anzio parte bene vincendo a Roma nella prima di campionato

Ottimo esordio per il Rugby Anzio Club, che nella prima giornata della fase di qualificazione del campionato di serie C ha nettamente sconfitto in trasferta la Rugby Roma Olimpic per 27 a 0. Una prova maiuscola quella del 15 di Ghellini, sia in difesa che anche in attacco, in grado di tenere in controllo il match per tutti e 80 i minuti, e limitando i romani a poche e rare apparizioni nella metà campo offensiva.

La partita si sbloccava al 18° minuto, con un piazzato di Santarcangelo per il 3 a 0 parziale. Nella seconda metà della prima frazione i biancoazzurri indirizzavano il match in proprio favore: al 27° meta di Greco che vicino alla linea laterale batteva una punizione velocemente sorprendendo la retroguardia avversaria. Tre minuti prima del riposo era poi Giovanni Pacchiarotti a finalizzare sulla bandierina una bella azione offensiva per il 13 a 0.

Nella ripresa la RAC segnava le altre due mete che valevano il punto di bonus. Prima con Limiti da azione di maul, quindi la seconda personale di Giovanni Pacchiarotti su assist di Troiano per il 27 a 0 conclusivo. L’altra partita del raggruppamento ha visto il Colleferro superare il Ceccano per 45 a 14. Proprio il Colleferro sarà il prossimo avversario dell’Anzio nell’esordio casalingo di domenica, con appuntamento alle 15,30 al campo di Via Ardea. Sarà l’occasione anche per ammirare dal vivo la nuova casacca di gioco dei biancazzurri. Nel fine settimana è scesa in campo anche l’Under 15, che in coabitazione con la Nuova Rugby Roma ha prima perso per 8 a 0 contro la Capitolina e poi vinto per 14 a 0 con l’Arvalia Villa Pamphili. Nel prossimo fine settimana scenderanno in campo, oltre alla prima squadra e all’Under 15, anche le Under 11 e 9, al loro esordio stagionale.