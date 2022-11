L’Anzio Rugby chiude al sesto posto la prima fase del campionato di serie C. Domenica è arrivata la sconfitta casalinga per 32 a 7 contro il Primavera, rappresentativa cadetta della compagine che milita nel campionato nazionale di serie B.

Soprattutto nelle fasi iniziali di match la formazione romana ha mostrato maggiore forza, idee chiare e volume di gioco in un match molto fisico e intenso. Dopo un lungo predominio degli ospiti, l’Anzio si scuoteva e verso la fine della prima frazione di gioco riusciva a siglare con Bartolucci l’unica meta della sua partita, arrivata dopo un’azione di mischia. Nella ripresa un’altra meta del Primavera fissava il risultato finale sul 32 a 7.

«E’ stata una partita che ci ha mostrato le cose su cui dobbiamo ancora lavorare per emergere. Tutto sommato si tratta di una buona prestazione al culmine di una prima fase di stagione molto positiva che ci ha visto incassare solamente oggi, al quarto incontro, le prime mete del campionato», ha detto il presidente del Rugby Anzio Club, Simone Petraccini, «ancora non sappiamo come sarà organizzata la seconda fase della stagione. Ma dal canto nostro abbiamo tutta l’intenzione, a prescindere da come proseguirà l’annata agonistica, di organizzarci per alzare ulteriormente l’asticella e fare quel passo in avanti che ci porterà verso uno sviluppo più qualitativo».

Gli altri verdetti della prima parte di campionato di serie C, che in totale ha visto la partecipazione di 16 squadre, sono il primo posto del Lions Alto Lazio, che ha battuto per 27 a 16 il Colleferro. Terza posizione per il Villa Pamphili che ha superato per 33 a 18 l’Arnold Rugby, mentre il settimo posto è andato ad appannaggio del Nuovo Salario, vincente per 31 a 22 sull’Appia Rugby. A questo punto occorrerà attendere il varo della seconda fase da parte del Comitato Regionale della Fir, che dovrebbe arrivare entro questa settimana.

Weekend di gioco anche per le giovanili. Le rappresentative Under 9 e Under 11 sono state impegnate in dei tornei rispettivamente a Pomezia ed Artena. Grande partecipazione e gioco in crescita per i ragazzi del settore giovanile dell’Anzio Rugby, che sabato ha anche fatto visita alle Fiamme Oro sia con la rappresentativa di rugby a 15 che a 13 dell’Under 15. Questo weekend sarà la volta (domenica) delle formazioni Under 7 e Under 13.