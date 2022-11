Rugby. Ufficializzato il calendario della seconda fase del campionato: si inizia il 4 dicembre in casa contro l’Arnold

E’ stato ufficializzato da parte del comitato regionale della FIR il calendario della seconda parte del campionato di serie C. Vi parteciperanno le prime otto squadre uscite dalla fase di qualificazione (che ha visto l’Anzio chiudere al sesto posto su sedici iscritte totali), e la prima classificata assoluta verrà promossa in serie B.

Si inizierà il 4 dicembre con l’impegno casalingo contro l’Arnold Rugby, chiusura il 7 maggio in trasferta contro i Lions Alto Lazio. Le partite si disputeranno alle 14,30, dal 26 marzo il fischio d’inizio si sposterà alle 15,30.

L’Anzio, dopo le belle prestazioni della prima parte di stagione, si sta preparando a fondo per fare il salto di qualità e continuare nel percorso di crescita che ci si attende da qui a maggio. Venerdì 25 novembre alle 20 la squadra disputerà un allenamento congiunto con amichevole insieme all’Unione Rugby Agro Pontino ad Aprilia.

Ecco di seguito il calendario della seconda fase del campionato di serie C.

– Rugby Anzio Club-Arnold Rugby (andata 4-12, ritorno 5-3);

– Ss Lazio Rugby 1927-Rugby Anzio Club (andata 11-12, ritorno 19-3);

– Arvalia Villa Pamphili-Rugby Anzio Club (andata 18-12, ritorno 26-3);

– Rugby Anzio Club-Colleferro Rugby (andata 22-1, ritorno 2-4);

– Rugby Anzio Club-Primavera Rugby (andata 29-1, ritorno 23-4);

– Nuovo Salario-Rugby Anzio Club (andata 19-2, ritorno 30-4);

– Rugby Anzio Club-Rugby Lions Alto Lazio (andata 26-2, ritorno 7-5).

Nel fine settimana sono scese in campo la rappresentativa Touch (terza classificata nella terza tappa del campionato di rugby al tocco), l’Under 7 in un raggruppamento regionale a Latina e l’Under 13 a Ostia. Quest’ultima ha messo a segno l’impresa di vincere tutte le partite del torneo, iniziato superando i padroni di casa dell’Ostia (in assoluto la squadra più qualitativa da affrontare) e proseguendo con un en plein che porta la formazione anziate al terzo raggruppamento vinto su tre disputati.

Un livello di gioco in costante crescita che si attende adesso anche dalle altre rappresentative del vivaio anziate che invece saranno di scena questo fine settimana: l’Under 15 sabato, Under 9 e Under 11 domenica.