Rugby. L’Anzio supera in trasferta 24 a 8 l’Arnold Rugby

Torna alla vittoria il Rugby Anzio Club nella prima giornata del girone di ritorno della fase promozione del campionato di serie C. Il quindici di Ghellini in trasferta a Roma ha superato per 24 a 8 l’Arnold Rugby, confermandosi saldamente al terzo posto in classifica.

Non si è trattato certo della miglior prestazione stagionale dei biancazzurri, che faticavano a produrre il solito gioco arioso e spumeggiante e commettevano molte incertezze al momento di concretizzare. L’Anzio riusciva comunque a passare in vantaggio al 17° con il mediano di apertura Greco, abile a sfruttare una palla uscita dalla mischia per marcare la segnatura del 7 a 0. Nella prima frazione di gioco gli ospiti avevano altre occasioni per allungare nel punteggio, mostrando una grande superiorità in mischia, ma senza riuscire a finalizzare.

La ripresa si apriva con la bella meta di Galoni, alla prima azione del secondo tempo, che con un ottimo angolo di corsa bucava tutta la difesa per il 14 a 0 parziale. L’Arnold accusava il colpo ma poi si rifaceva sotto e prima con una punizione, quindi con una meta al 18° nata da una palla uscita da touche a cui hanno fatto seguito due fasi, si portava sul 14 a 8. Partita totalmente riaperta, ma al 25° una punizione di Santarcangelo riportava i biancazzurri a 9 punti di distacco, quindi a tempo quasi scaduto era ancora Santarcangelo a mettere a segno la terza meta originata da una percussione di Greco. Non c’era poi più tempo per cercare la quarta marcatura, che sarebbe valso anche il punto di bonus offensivo.

Dopo questo turno tutto immutato nelle parti alte della classifica. Colleferro e Lions Alto Lazio vincono col bonus e si portano rispettivamente a 40 e 35 punti, segue l’Anzio a 28, dietro staccatissime Primavera Roma e Nuovo Salario a 12. Questo weekend la serie C osserverà un turno di riposo, si riprenderà domenica 19 marzo con la partita in casa contro la SS Lazio, quindi il 26 marzo ancora sul terreno amico contro il Villa Pamphili prima della difficile trasferta a Colleferro.

Nel fine settimana sono scese in campo anche le formazioni del settore giovanile. Sabato l’Under 15, che gioca in coabitazione con la Nuova Rugby Roma, ha vinto per 17 a 12 il difficile match contro la Capitolina. Domenica è stato invece il turno dell’Under 7, in un raggruppamento a Segni, e dell’Under 13 in quel di Latina dove come al solito ha ben figurato vincendo quattro dei cinque match in cui è stata impegnata. Questa domenica invece scenderanno in campo le rappresentative Under 9 e Under 11.