Rugby Anzio Club: L’Anzio festeggia i suoi 18 anni battendo il Villa Pamphili

E’ stato festeggiato nel migliore dei modi possibili il 18° anniversario della fondazione del Rugby Anzio Club, che risale al 25 marzo 2005. La formazione biancazzurra ha superato per 33 a 3 il Villa Pamphili confermandosi al terzo posto in classifica. L’Anzio per questa occasione è sceso in campo con una storica maglia a bande orizzontali, con i giocatori accompagnati dai ragazzi del settore giovanile. Un modo per sancire il rapporto tra presente, passato e futuro del sodalizio anziate, unico e grande riferimento del rugby nel territorio.

Il match ha visto il quindici di Ghellini dominare sin dalle prime battute. Subito in apertura è stato Greco a finalizzare un’azione dei tre quarti per il 5 a 0 iniziale. Il Villa Pamphili reagiva trasformando una punizione, ma era ancora l’Anzio a marcare con Merotto dopo un’azione di maul e due pick and go nei pressi della linea di meta, segnatura che valeva il 12 a 3 parziale. Il resto del primo tempo vedeva l’Anzio attaccare ancora, ma fallendo una serie di occasioni nitide per allungare nel punteggio.

RAC che però nella prima parte della ripresa chiudere definitivamente il discorso. Dopo un paio di altre occasioni mancate, da azione di touche Galoni siglava la terza meta anziate per il 19 a 3. Prima del fischio finale i biancazzurri arrotondavano il punteggio, prima con De Luca e infine con Soares Brighi per il 33 a 3 conclusivo.

Con questi cinque punti, quattro per la vittoria e uno per il bonus offensivo in virtù delle cinque mete siglate, l’Anzio si conferma al terzo posto in classifica. In testa ancora il Colleferro (prossimo avversario in trasferta, domenica alle 15,30), seconda posizione per l’Alto Lazio che ha travolto la SS Lazio 1927.

Domenica di gioco anche per il settore giovanile. Sono scese in campo le rappresentative Under 9 e Under 11, mentre l’Under 15 si è classificata al secondo posto al Torneo del Mare organizzato dall’Amatori Napoli Rugby. Dopo aver vinto tutte le partite delle fasi eliminatorie, è arrivata in finale perdendo per un calcio piazzato contro il Primavera Roma. Infine il Touch è stato impegnato a Morlupo con la tappa del campionato regionale.

Questo weekend in campo ancora l’Under 15 sabato, giorno in cui le formazioni Under 7, 9, 11 e 13 scenderanno in campo nel Torneo Viterbo.