Il vivaio del rugby Anzio Club brilla al torneo giovanile di Città di Castello

IL VIVAIO DEL RUGBY ANZIO CLUB Sono degli ottimi risultati quelli ottenuti dal vivaio del Rugby Anzio Club a Città di Castello, una delle kermesse più importanti e partecipate del centro Italia, al quale ha partecipato in quattro categorie. Un’ottima occasione per testare sul campo i progressi del settore giovanile del sodalizio biancazzurro, che ha sempre tenuto testa alle squadre incontrate.

Il miglior piazzamento lo ha ottenuto l’Under 13. che chiudeva il girone di qualificazione in testa, strappando anche la finale dopo le nette affermazioni contro Castello Clanis (9 a 0) e Foligno (4 a 1). Nella partita decisiva la formazione di coach Mangili usciva sconfitta di misura per 3 a 2 contro il Sesto Rugby, festeggiando comunque una soddisfacente piazza d’onore.

L’Under 11 si piazzava al sesto posto su 15 squadre partecipanti, dopo aver conquistato la seconda piazza nel raggruppamento delle eliminatorie. Sesto posto anche per l’Under 9 su 13 formazioni al via. I biancazzurri dopo il secondo posto del girone contro Scandicci e Fortitudo Magione, superavano il Grosseto-Siena per 5 a 2 prima di capitolare con lo stesso punteggio contro il Sesto Rugby. Settimo posto per la rappresentativa Under 7, che si riscattava delle eliminatorie battendo nella seconda fase il Sesto e il Castello Clanis.