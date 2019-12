Nettuno Volley, fuga in vetta…

Continua la fuga in vetta per la conquista della​ prima​ divisione per le ragazze di mister Franco Scarpetti della​ Nettuno Team Volley ,che sabato tra le mura amiche della palestra Andrea Sacchi vincono con un secco tre a zero anche lo scontro diretto con la Top Volley Cisterna ,squadra ben organizzata e con atlete di esperienza. Lo scontro si conclude con 25 a 21 / 25 a 23 / 25 a 22.La Squadra​ di mister Franco Scarpetti oltre ad una grande tecnica , mostra​ in tutte le partite gran carattere e determinazione.Il Presidente Bava Maria Teresa è entusiasta per la crescita tecnico tattica di tutte le sue atlete, a settembre ci sono stati tre inserimenti , ragazze provenienti dalla Virtus Roma che sin da subito si sono ben integrate nella squadra creando uno splendido gruppo , a fare da cornice dei genitori impagabili e sempre disponibili. La programmazione​ societaria iniziata tre anni fa sta cominciando a portare i suoi frutti, altre tre partite e si concluderà il girone di andata.