United Volley Pomezia presentata a Zomarine la stagione della serie B1 femminile

La United Volley Pomezia si è presentato in grande stile. Venerdì scorso, il presidente Gianni Viglietti ha fortemente voluto organizzare un evento di “lancio” della stagione della serie B1 femminile presso il noto parco acquatico di Zoomarine con cui è stata stretta una forte collaborazione, tanto che il marchio dell’azienda comparirà sulle maglie ufficiali di questa storica annata. Inizialmente è stato proiettato un video della scorsa stagione, poi ci sono stati gli interventi dell’assessore allo Sport Giuseppe Raspa (in rappresentanza del Comune di Pomezia c’erano anche le consigliere comunali Luisa Navisse, che è pure presidente della commissione Sport, e Jolanda Mercuri), del responsabile del parco Aldo Mineo e di Gianfranco Persico in rappresentanza dello sponsor XXL Energia. Sono state presentate le maglie ufficiali della squadra e poi l’organico di una stagione che s’annuncia molto interessante, poi in chiusura c’è stato uno splendido spettacolo coi delfini organizzato dal parco acquatico. “Speriamo che questo evento possa essere di buon auspicio per la stagione – dice Viglietti – Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, è stata una splendida serata. Siamo orgogliosi che un’azienda come Zoomarine abbia voluto sostenere il nostro club: abbiamo intenzione di organizzare nuove iniziative nel parco coinvolgendo anche il settore giovanile”. La stessa azienda ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale sottolineando di essere “al fianco della United Volley Pomezia per portare in alto il nome del territorio”. Intanto prosegue la preparazione delle ragazze di coach Alessandro Nulli Moroni che si avvicinano a grandi passi al debutto in programma il prossimo 16 ottobre: sabato ci sarà un test sul campo del Chieti, che tra l’altro è nello stesso girone delle pometine, mentre nell’ultimo week-end prima del campionato ci sarà un allenamento congiunto con le pari categoria del Volleyro’.

