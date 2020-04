Gli autocrati vedono l’opportunità nel disastro

di Eduardo Saturno

Tutta l’attenzione del mondo è su Covid-19. Forse è stata una coincidenza che la Cina abbia scelto questo momento per stringere il controllo sulle scogliere contese del Mar Cinese Meridionale, arrestare i più importanti democratici di Hong Kong e fare un buco nella Legge Fondamentale di Hong Kong. Ma forse no. I governanti di tutto il mondo hanno capito che questo è il momento perfetto per fare cose oltraggiose, sicuri nella consapevolezza che il resto del mondo se ne accorgerà a malapena. Molti stanno approfittando della pandemia per accaparrarsi più potere.

Le azioni della Cina a Hong Kong sono particolarmente preoccupanti. Da quando la Gran Bretagna ha restituito il territorio alla Cina nel 1997, Hong Kong è stata governata secondo la formula “un Paese, due sistemi”. In generale, il suo popolo gode dei benefici della libertà di parola, della libertà di riunione e dello stato di diritto. Le imprese straniere si sono sempre sentite al sicuro lì, ed è per questo che Hong Kong è un importante centro finanziario. Ma il partito comunista al potere in Cina ha a lungo anelato a schiacciare la cultura della protesta di Hong Kong. L’articolo 22 della Legge Fondamentale (una sorta di mini-costituzione) vieta agli uffici governativi cinesi di interferire negli affari interni di Hong Kong. Si è sempre inteso che ciò comprendeva anche il suo ufficio di collegamento a Hong Kong. Ma il 17 aprile l’ufficio, il principale organo di rappresentanza della Cina sul territorio, ha dichiarato di non essere vincolato dall’articolo 22. Ciò suggerisce che intende intensificare la sua campagna per limitare le libertà di Hong Kong.

La presa di potere incrementale di Xi Jinping a Hong Kong è una delle tante. In tutto il mondo, autocrati e aspiranti autocrati spiano un’opportunità senza precedenti. Covid-19 è un’emergenza come nessun’altra. I governi hanno bisogno di strumenti supplementari per farvi fronte. Non meno di 84 hanno promulgato leggi di emergenza che conferiscono poteri extra all’esecutivo. In alcuni casi questi poteri sono necessari per combattere la pandemia e saranno abbandonati quando sarà finita. Ma in molti casi non lo sono e non lo saranno. I luoghi più a rischio sono quelli in cui le radici della democrazia sono poco profonde e i controlli istituzionali sono deboli.

Prendiamo l’Ungheria, dove il primo ministro Viktor Orban ha eroso i controlli e i bilanci per un decennio. Con una nuova legge sul coronavirus, ora può governare per decreto. È diventato, a tutti gli effetti, un dittatore, e lo rimarrà fino a quando il Parlamento non revocherà i suoi nuovi poteri. Dato che è controllato dal suo partito, potrebbe non esserlo per un po’ di tempo. L’Ungheria è membro dell’Unione Europea, un club di ricche democrazie, eppure si comporta come il Togo o la Serbia, i cui leader hanno appena assunto poteri simili con lo stesso pretesto.

Ovunque la gente ha paura. Molti desiderano essere condotti alla sicurezza. Gli aspiranti forzuti si accaparrano strumenti coercitivi che hanno sempre desiderato, dicono, per proteggere la salute pubblica. I grandi raduni possono essere fonti di infezione; anche i governi più liberali li stanno limitando. Gli autocrati sono lieti di avere una scusa così rispettabile per vietare le proteste di massa, che nell’ultimo anno hanno scosso l’India, la Russia e intere zone dell’Africa e dell’America Latina. La pandemia dà un motivo per rinviare le elezioni, come in Bolivia, o per andare avanti con il voto mentre l’opposizione non può fare campagna elettorale, come in Guinea. Le regole di blocco possono essere applicate in modo selettivo. Il presidente dell’Azerbaigian minaccia apertamente di usarle per “isolare” l’opposizione. Il denaro di soccorso può essere distribuito in modo selettivo. In Togo è necessaria una carta d’identità elettorale, che i sostenitori dell’opposizione che hanno boicottato una recente elezione tendono a non avere.

Le minoranze possono essere capro espiatorio. Il partito al governo dell’India sta accendendo il sostegno indù dipingendo i musulmani come vettori covidi-19. Per combattere il virus occorre scoprire chi è infetto, rintracciare i loro contatti e metterli in quarantena. Questo significa più invasioni della privacy di quanto la gente accetterebbe in tempi normali. Le democrazie con adeguate salvaguardie, come la Corea del Sud o la Norvegia, probabilmente non abuseranno molto di questo potere. Regimi come quello cinese e quello russo stanno impiegando avidamente kit ad alta tecnologia per spiare praticamente tutti, e non sono soli. La nuova legge di emergenza della Cambogia non pone limiti a tale sorveglianza.

Le false informazioni sulla malattia possono essere pericolose. Molti regimi stanno usando questa verità come scusa per vietare le “notizie false”, con le quali spesso intendono una critica onesta. I venditori di “notizie false” in Zimbabwe rischiano 20 anni di prigione. Il capo di un comitato covido-19 sotto Khalifa Haftar, un signore della guerra libico, dice: “Consideriamo traditore chiunque critichi”. Giordania, Oman, Yemen ed Emirati Arabi Uniti hanno messo al bando i giornali cartacei, sostenendo che potrebbero trasmettere il virus.

A giudicare da quanto è già stato riferito, gli accaparratori di potere in tutti i continenti stanno sfruttando il Covid-19 per trincerarsi. Ma con i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani che non possono avventurarsi, nessuno sa se gli abusi non denunciati sono peggiori. Quanti dissidenti sono stati incarcerati per “violazione delle regole della quarantena”? Delle ingenti somme che sono state mobilitate per affrontare la pandemia, quante sono state rubate dagli uomini forti e dai loro tirapiedi? Un recente studio della Banca Mondiale ha scoperto che grandi afflussi di aiuti ai Paesi poveri hanno coinciso con grandi deflussi verso i paradisi offshore con società di comodo e banche segrete – e questo prima che gli autocrati cominciassero ad accaparrarsi i poteri d’emergenza legati alla Covid.

“In questo momento è la salute che prevale sulla libertà”, dice il primo ministro autocratico della Thailandia, Prayuth Chan-Ocha. Eppure molte delle azioni restrittive della libertà intraprese da regimi come il suo sono dannose per la salute pubblica. La censura blocca il flusso di informazioni, frustrando una risposta al virus basata sull’evidenza. Lascia anche che la corruzione prosperi. L’applicazione partigiana della distanza sociale distrugge la fiducia nel governo necessaria per far sì che la gente segua le regole.

Dove porta tutto questo? Covid-19 renderà le persone più povere, più malate e più arrabbiate. Il coronavirus è impenetrabile alla propaganda e alla polizia segreta. Anche se alcuni leader sfruttano la pandemia, la loro incapacità di affrontare la sofferenza popolare agirà contro il mito che loro e i loro regimi sono inespugnabili. Nei paesi in cui le famiglie sono affamate, dove la polizia, che ha un debole per i manganelli, fa rispettare le misure di blocco e dove le prese di soldi da parte degli amici per l’abuso d’ufficio diminuiscono insieme all’economia, questo può causare la perdita di controllo da parte di alcuni regimi. Per il momento, però, il traffico è nella direzione opposta. Autocrati senza scrupoli stanno sfruttando la pandemia per fare quello che fanno sempre: prendere il potere a spese delle persone che governano.