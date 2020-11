Nettuno. Proposta: Un parco alla Montagnola, per salvaguardare il verde e la memoria della Nettuno che fu

Già in passato mi sono occupato su questa testata dell’area verde della Montagnola, quando nel 2016 volevano spianarla totalmente per realizzare un’altra area commerciale. Se la ricordano soprattutto i ragazzi di un tempo, quelli dai 50 anni in su, quella collina alla periferia di Nettuno luogo di scorribande e di avventure. Già deturpata e tagliata ai quattro lati con la costruzione delle palazzine tra via lombardia e lo stradone di via Ugo La Malfa da una parte, e il complesso commerciale Le Vele dall’altra, il supermercato dalla parte del distributore, e via Scipione Borghese.

Ora c’è una parte residua, una parte rialzata con sopra alberi e prato con un rudere sopra, e la proposta è quella di realizzare li un piccolo parco cittadino.

Senza dimenticare che tutta quell’area adiacente a Via Ugo La Malfa, erano vincolati originariamente a Verde pubblico dal PRG approvato negli anni’70, ma il Comune non avendo provveduto mai all’esproprio ha fatto si che i vincoli nelvtempi siano potenzialmente decaduti.

Anche nella relazione del 2019 alla prposta di Variante urbanistica della Zona Ponserico l’Ingegner Benedetto Sajeva descrive in modo puntuale il valore de “La Montagnola”: “Il luogo è particolarmente caro a molti cittadini Nettunesi che lo ricordano quale “luogo di scorribande e di avventure”. “Trovandosi, infatti, rialzato rispetto al piano strada ed ai terreni circostanti, il sito si isola dal contesto circostante permettendo di esaltarne le caratteristiche ambientali.

Il terreno mantiene le caratteristiche originarie di area verde a prato con alberature autoctone”. “Miniparco Montagnola: L’area, seppur di dimensioni limitate si presta ad essere utilizzata come area di svago. La posizione rialzata ne favorisce l’utilizzo a fine ricreativo”.

Per questo ritengo giunto il momento che si giunga a deliberare l’istituzione del “Parco della Montagnola”, per preservare quell’area verde e anche la memoria della Nettuno che fu.

Per la Nettuno del futuro, occorrono nuove aree verdi pubbliche, non solo palazzi e centri commmerciali.