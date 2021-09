Fare la scelta: Mobili Artigianali o Grandi Distribuzioni?

Ti sei comprato la tua prima casa, sei felice, il tuo sogno di avere uno spazio solo per te è arrivato, ed ora, vuoi fare di questo uno spazio unico, speciale e diverso dagli altri. È arrivato il momento di arredare la tua casa come quelle abitazioni che hai visto e immaginato durante tanti anni mentre sfogliavi riviste di design.

La decisione non è facile, quando scegli gli elementi per la tua casa, vuoi che ogni particolare possa rispecchiare la tua personalità. A volte ti trovi davanti a un gran numero di offerte differenti, ma alla fine quello che conta è decidere se prendere dei mobili artigianali oppure quelli che offrono le grandi distribuzioni.

Per grandi distribuzioni intendiamo le aziende più importanti, le multinazionali del mobile, in grado di offriti mobili più economici rispetto a quelli artigianali, con un design originale e innovativo, e materiali e colori insoliti. Dobbiamo considerare che spesso questi materiali sembrano fatti di legno, ma invece, hanno sulla superficie dei pannelli, un foglio di carta con la trama del legno stampata sopra.

Puoi trovare mobili etnici, esotici e trendy, ma non ti sei mai chiesto da dove arrivano? A volte nei paesi di produzione, a differenza dell’Italia dove le normative sono eco friendly, possono usare materiali inquinanti ed assemblati insieme alle colle, pericolose per la salute, immagina per un momento dormire ogni notte in un letto con queste sostanze attorno.

Se parliamo di falegnameria di design invece, immaginiamo che realizzare i mobili della nostra abitazione da un artigiano del legno, può risultare veramente costoso ma se guardiamo intorno, possiamo trovare professionisti del settore del legno che si adattano al budget di ogni cliente, offrendo mobili all’avanguardia e di qualità.

Ma cosa intendiamo per falegnameria del design?

Molti associano i mobili di legno a quelli di una volta, che trovavamo in casa delle nostre nonne, ma è soltanto un mito, possiamo riassumere questo concetto moderno di falegnameria del design come l’arte di creare un prodotto unico e moderno, dove il rapporto qualità – prezzo e l’originalità sono delle premesse indispensabili.

Affidandoti a un artigiano del legno, i prezzi possono variare a seconda di diversi fattori, non è possibile stabilire un prezzo fisso, proprio perché non si starebbe parlando di mobili industriali tutti uguali e con le stesse caratteristiche.

Quando si crea il rapporto con un falegname artigianale, una delle caratteristiche principali è che potrai interagire con lui tante volte come vuoi, facendo delle scelte in base alla disponibilità, materiali e prezzi su misura. Potrai essere guidato, suggerito e ottenere prodotti di design di ottima qualità, partecipando attivamente nella realizzazione dei tuoi arredi su misura, potendo scegliere la forma, i colori e i volumi. Ottenendo mobili unici e disegnati da te.

