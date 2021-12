Sport e investimenti online: da plus500 a eToro, il successo delle piattaforme di trading nel calcio

I migliori broker di trading online puntano sempre di più sullo sport, sponsorizzando soprattutto le squadre di calcio per aumentare la visibilità del brand e promuovere le proprie piattaforme d’investimento tra i tifosi. Una delle collaborazioni più importanti riguarda eToro, con la fintech israeliana che è diventata main sponsor dell’AS Monaco, una delle principali società calcistica della massima divisione del campionato francese di calcio.

Anche Plus500, broker regolamentato con licenza CySEC tra i più prestigiosi in Europa, è sponsor ufficiale dell’Atletico Madrid dal 2015, tra i club più rinomati nel vecchio continente e protagonista dell’attuale stagione di UEFA Champions League e della Liga spagnola. Plus500 è inoltre sponsor principale dell’Atalanta, ha stretto una partnership con la squadra svizzera BSC Young Boys e il club calcistico polacco Legia Warszawa e del team di rugby australiano Brumbies.

L’obiettivo delle società di brokeraggio è quello di aumentare la propria visibilità, proponendo ai tifosi sportivi la possibilità di investire online in modo accessibile e consapevole. Si tratta di contratti rilevanti per i club, considerando che l’investimento economico di Plus500 per sponsorizzare l’Atletico Madrid si aggira intorno ai 40 milioni di euro l’anno, somme che garantiscono entrate essenziali alle società calcistiche e permettono ai broker di ottenere una notorietà considerevole.

Come scegliere la migliore piattaforma per investire online

L’ampia visibilità di alcuni broker ne rafforza la reputazione e il brand, infatti grazie alle partnership con i club calcistici possono raggiungere milioni di persone sfruttando al massimo questa strategia di marketing. Allo stesso tempo è fondamentale scegliere con attenzione il broker con cui investire online, considerando non solo le autorizzazioni e l’affidabilità dell’azienda ma anche il tipo di servizio proposto per operare sui mercati finanziari.

Per valutare correttamente le migliori piattaforme per il trading online, un supporto importante viene offerto da Finaria.it, portale che propone guide, recensioni e approfondimenti sul trading e sugli investimenti per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Naturalmente bisogna sempre controllare che il broker sia in possesso di una licenza valida in Europa come la CySEC, inoltre deve essere vigilato dalla Consob e godere di un’ottima reputazione nell’ambiente. Uno strumento che non deve mancare è il conto demo, indispensabile per iniziare a investire in modo sicuro soprattutto per i trader principianti, senza sottovalutare anche costi e commissioni applicati dall’intermediario per realizzare investimenti in maniera sostenibile anche con piccole somme.

Dopodiché bisogna analizzare la qualità delle tecnologie proposte dal broker, dalla piattaforma web all’app di mobile trading, oltre agli strumenti per l’analisi finanziaria e alle risorse per la formazione professionale. Allo stesso tempo è importante valutare i sistemi di sicurezza forniti dall’azienda, la gamma di asset su cui è possibile investire e l’efficienza del servizio clienti. È necessario considerare anche le funzionalità offerte dall’operatore, dai sistemi di gestione del rischio come gli ordini automatici di stop loss, fino ai servizi integrati come il copy trading e altre soluzioni di smart trading.

Quali sono i migliori broker di trading online in Europa?

Alcuni broker online stanno ottenendo una crescita significativa, grazie all’offerta di servizi per il trading online moderni, semplici e accessibili, una formula che sta premiando alcune aziende del settore in grado di acquisire migliaia di nuovi clienti in Europa e non solo. Una delle società con il maggiore livello di sviluppo nel vecchio continente è Plus500, capace di realizzare una prestazione eccellente nel terzo trimestre 2021 con oltre 26 mila nuovi iscritti e previsioni al di sopra delle attese per la conclusione dell’anno fiscale 2021.

Anche eToro, che nel 2020 ha visto raddoppiare le sue entrate, continua a crescere aspettando la finalizzazione della quotazione in borsa tramite Spac, infatti ad inizio 2021 aveva già superato i 20 milioni di clienti e sta continuando ad acquisire nuovi iscritti grazie all’appeal suscitato dai servizi per gli investimenti nelle criptovalute. Ultimamente il broker israeliano ha aggiunto 4 nuove monete digitali alla sua gamma di crypto token, arrivando a un totale di 40 criptovalute con l’inserimento di Chiliz, SushiSwap, Quant e Axie Infinity, oltre ai servizi di trading CFD, exchange, custodia e staking di crypto monete.

Tra i nomi più blasonati e apprezzati ci sono anche il broker olandese Degiro, considerato uno dei migliori per la compravendita di azioni e ETF, AvaTrade per la qualità delle sue piattaforme di trading e il vasto assortimento di asset su cui investire e Libertex per chi cerca un broker senza spread. Il settore inoltre è ben regolamentato dalle Autorità europee e nazionali, offrendo un buon livello di sicurezza agli investitori retail, sebbene sia comunque consigliabile prestare attenzione e rivolgersi appena ad aziende serie e affidabili.