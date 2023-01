Sbarco alleato di Anzio e Nettuno: Il Generale Lucas non sbagliò

Sabato alle 10,30 in Comune la presentazione del libro del Viceprefetto Bruno Strati e dello storico Silvano Casaldi

Il g enerale Lucas non sbagliò. Il libro di Strati e Casaldi “ I luoghi della storia ” che verrà presentato sabato prossimo 21 gennaio alle 10.30 nella sala consiliare del Comune di Nettuno riabilita il generale americano che fu a capo del VI Corpo dell’Armata che sbarcò lungo le coste di Anzio e Nettuno il 22 gennaio di 79 anni fa.

Militare di primo ordine, John Lucas, classe 1890, era stato n ella primavera del 1943 il vice del generale Dwight Eisenhower e, a settembre, gli fu affidato il comando del VI Corpo d’Armata .

La storiografia è unanime nel criticare l’atteggiamento troppo prudente di Lucas che non avrebbe saputo sfruttare l’effetto sorpresa dello sbarco per puntare diritto verso Roma.

I fatti sono noti. Il generale decise di aspettare fino a quando tutte le sue truppe di terra fossero sbarcate e la testa di sbarco fosse stata completamente sicura. Solo, il 30 gennaio 1944, ben otto giorni dopo lo sbarco , Lucas diede l’ordine alle truppe britanniche e americane di avanzare su Cisterna di Latina e Campoleone . Ma ormai era tropp o tardi: le truppe tedesche agli ordini del Feldmaresciallo Albert Kesselring ripiegarono verso la testa di ponte e con otto divisioni circondarono l’intera area di sbarco.

Lucas, a ccusato di aver perso tempo nel consolidare la testa di sbarco, il 22 febbraio , dopo appena un mese dall’avvio dell’Operazione che in codice era chiamata “ Shingle “ fu sollevato dal comando e sostituito dal generale Lucian Truscott .

Per tutto il resto della sua vita Lucas fu tormentato da quella triste vicenda al punto che anche sul letto di morte continuò a ribadire alla figlia che ad Anzio non aveva sbagliato: “I didn’t wrong “.

Strati e Casaldi , nel loro libro, rivalutano la figura del generale americano e, attraverso le testimonianze di altri strateghi militari dell’epoca, assolvono Lucas dalle accuse di attendismo che soprattutto gli inglesi, a cominciare da Winston Churchill, gli hanno sempre rimproverato. «Avevo sperato di lanciare sulla baia di Anzio un gatto selvatico, invece mi sono ritrovato sulla riva con una balena arenata».

Ma in realtà non fu solo Lucas a voler attendere.

Anche il generale americano Clark , superiore di Lucas, e il generale inglese Alexander ritenevano fosse meglio non avanzare subito. Emblematiche le parole di Clark a Lucas : «Non mettere fuori la testa Johnny. Io l’ho fatto a Salerno e sono finito nei guai» .

Lucas non sembrava essere entusiasta del l’ operazione. Annotò nel suo diario: «L’intera faccenda ha un forte sapore di Gallipoli, e a quanto pare lo stesso dilettante di allora siede sulla panchina dell’allenatore». Era un chiaro riferimento allo sbarco in Turchia voluto da Churchill, allora primo lord dell ‘ ammiragliato, durante la Prima guerra mondiale e trasformatosi in un sang uinoso disastro.

Una serie di errori tattici da parte degli alleati consentirono ai tedeschi di mobilitare in pochi giorni numerosi mezzi: panzer, aerei con bombe telecomandate, cannoni ferroviari di grossissimo calibro e a lunghissima gittata (soprannominati dagli alleati «Anzio Annie» e « Anzio Express»).