Carlo Urbani, ricordiamo il medico scomparso vent’anni fa per fermare un’epidemia da coronavirus

di Raffaele Panico

Era il 21 marzo del 2020 eravamo in pieno lockdown, la situazione epidemica in

Italia era molto allarmante: mi raggiunse una telefonata era di una giornalista

dall’estero. Mi voleva ricordare di Carlo URBANI il medico italiano che per primo

nel 2003 ha identificato un ceppo di coronavirus – la SARS

(Severe Acute Respiratory Syndrome

, Sindrome Respiratoria Acuta Grave).

Trovai su Urbani esser stato lui il

primo medico ad aver identificato la nuova malattia; aveva diagnosticato la sindrome in un uomo d’affari americano che era ricoverato ad Hanoi. Carlo Urbani si trovava da tempo in Indocina e lavorava nel quadro della programmazione per la salute pubblica in Cambogia, nel Laos e nel Vietnam. La sua tempestiva informativa sulla nuova sindrome Sars aveva messo in allarme il sistema di sorveglianza globale definendo quindi i casi circoscritti, al fine di poterli isolare prima che il personale sanitario ospedaliero potesse esserne contagiato. La sua pronta lucidità e la sua esperienza è stata unica nella compagine di medici, assistenti e infermieri. Tanto che ancora oggi si parla di “Protocollo Urbani” in caso di emergenza sanitaria. Il suo sacrificio limitò così il diffondersi del virus Sars – polmonite atipica – che causò oltre

ottomila contagi e 775 morti accertati. Urbani rimase al suo posto di combattimento, in prima fila, tra i malati continuando a seguire caso per caso i degenti. Rimase a sua volta contagiato e dopo un ricovero in isolamento a Bangkok di 19 giorni si spense a sua volta. Perse la sua vita nella dedizione all’impegno nel dare risposta, da medico e da uomo, nel compimento del suo lavoro e del dovere professionale per la sicurezza, la sanità e la salute pubblica. Quando nel 1999 il Nobel per la Pace venne assegnato a