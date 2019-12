La mia scuola è differente, serata Cheese and Wine Party all’Apicio Colonna Gatti

Serata insolita e inedita all’Apicio Colonna Gatti, grazie all’entusiasmo di un gruppo di insegnanti che si dedica ai progetti internazionali e soprattutto alla Dirigente scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Villani che ha fortemente sostenuto e voluto l’ iniziativa promossa dalle prof.sse Emilia De Santis e Roberta Rinaldi come momento di incontro e socializzazione per tutti gli insegnanti della scuola.

Una serata Cheese and Wine Party per i docenti, che dopo i colloqui con le famiglie, hanno potuto scambiarsi auguri, tra sorsi e sorrisi, e hanno potuto godersi un’oretta spensierata e gustosa. A deliziare l’evento tante aziende locali, formaggi offerti da Il VecchiOvile e Capolei di Anzio, salumi da Alpa Salumi azienda di Aprilia, la focaccia dell’Antico forno Lola di Nettuno, vini accuratamente selezionati da Cantine Bacco e Casa Divina Provvidenza di Nettuno, Flli Ceracchi e Piana dei Castelli di Velletri e I Pampini di Latina.

Tra applausi e buona musica, una bella aria di rinnovamento all’Apicio che insieme al Colonna Gatti sta realizzando tanti belli eventi con la preziosa partecipazione di allievi, assistenti tecnici e docenti professionali e competenti. Una squadra fortissima.