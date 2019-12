Nettuno. Sanetti Mancini: La maggioranza fa un bel regalo di Natale a Coppola

“In Consiglio Comunale si è consumato l’ennesimo “svarione” della disarmante maggioranza di centrodestra. Accade che per la votazione di diversi provvedimenti in materia urbanistica non ci sarebbe stato il numero legale per deliberare, sostanzialmente, delle semplici prese d’atto, ma che, allo stesso tempo, sono delibere attese da anni da molti cittadini.

Solo per loro, per i nettunesi, per il loro bene e nel loro interesse abbiamo deciso di mantenere il numero legale pur astenendoci.

I nettunesi che aspettano azioni a loro beneficio, ancora una volta sarebbero stati vittime predestinate della melma politica, dei giochi e giochetti di potere e di gruppi o singoli consiglieri che mettono se stessi e i loro oscuri interessi prima del bene comune della collettività.

Questa la vera notizia politica della giornata, al di là del Bar Consiglio che ha riempito giustamente le pagine dei media locali, visto il livello di discussione e di comportamento di alcuni consiglieri e assessori che subdolamente continuano a rispondere a precise domande su temi e atti amministrativi con vergognosi attacchi personali.

Tutto questo non è più accettabile.

Nettuno Progetto Comune da veramente fastidio a chi persegue interessi personali sia in consiglio che in Giunta Comunale, è chiaro a tutti.

Sicuramente per il Sindaco sarà stato tutto normale e superabile come sempre, ordinaria gestione della sua maggioranza, quella imbarazzante di ieri, quella che si è scelto per sostenerlo per 5 anni di legislatura comunale.

Altro fatto importante, di cui vogliamo informare i nostri elettori e non solo, è stata la pubblica ammenda con tanto di scuse ufficiali, ad un ex DEC, da parte dell’Assessore Dell’Uomo in merito ad alcune sue dichiarazioni in Consiglio a seguito di una nostra interrogazione sul Cimitero. Avevamo ragione noi, anche questa volta ha vinto la competenza e la conoscenza, esistono i report del censimento generale che abbiamo eseguito in pochi mesi di amministrazione e saranno utili alla futura e sana gestione dei servizi cimiteriali per il vantaggio di tutti i cittadini.

Siamo altrettanto convinti che avremo ragione anche sulle proroghe infinite alle gestioni del Palazzetto dello Sport senza la pubblicazione di alcun avviso pubblico e sull’organizzazione delle manifestazioni natalizie con tanto di spese di soldi pubblici tolti da cultura e a scuola. Eppure lo abbiamo previsto e detto in consiglio il 26 luglio in tempi non sospetti. Non ci hanno ascoltato.

Da sottolineare che ancora una volta, per quarto consiglio utile, nonostante le nostre istanze, la maggioranza si rifiuta di portare la ratifica della dei delibera dei piani di zona sociale ovvvero l’accordo di Giugno 2019 sottoscritto dai sindaci di Anzio e Nettuno sul mantenimento del capofilato a Nettuno per i prossimi 5 anni.

Anche qui prima la politica e i suoi interessi poi le esigenze delle famiglie e delle persone.

Nettuno Progetto Comune c’è e ci sarà, sempre dalla parte dei nettunesi e a difesa dei loro diritti”.

Intanto Buone Feste a tutti.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini