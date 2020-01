Nettuno, in migliaia in piazza per l’ultimo dell’anno

Un grande benvenuto al 2020 nella città di Nettuno. In migliaia ieri hanno affollato Piazza Cesare Battisti per il grande evento tra divertimento e musica che ha chiuso il 2019. Sul palco si sono alternati il comico Alessandro Serra (Colorado Caffè e Zelig) e il cantante Roberto Icaro che con la sua grande esibizione ha coinvolto tutto il pubblico cantando i più grandi successi di Renato Zero.

“E’ stata una fine di 2019 e un inizio 2020 all’insegna dell’unione e del divertimento – afferma l’Assessore a Sport, Turismo e Spettacolo Alessandro Mauro – è stato bellissimo vedere una piazza piena divertirsi in totale sicurezza ed accogliere in un unico grande abbraccio l’arrivo del nuovo anno. Ringrazio gli organizzatori, gli artisti che si sono esibiti, i vigili urbani e i dipendenti comunali per la grande professionalità dimostrata che ha permesso la realizzazione di un così grande evento di successo e totalmente gratuito per il pubblico che ha dimostrato di apprezzare lo spettacolo che abbiamo proposto. Un grazie particolare, inoltre, all’assessore alla Cultura Camilla Ludovisi con cui ho collaborato strettamente e proficuamente in queste settimane. Auguro a tutti i nettunesi a nome dell’Amministrazione Comunale un felice e sereno 2020”.