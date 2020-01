Anzio, Ospedali Riuniti: Daniel Virgulto 40enne di Ardea è vivo grazie al dott. James Casella

Daniel Virgulto 40enne di Ardea è vivo grazie al dott. James Casella degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. L’uomo in data 27 dicembre alle 23 di sera, è rimasto vittima di un grave incidente stradale a Tor San Lorenzo. Portato d’urgenza presso il presidio ospedaliero, con un’emorragia interna è stato operato dal dott. Casella. Stabilizzato è stato trasferito all’Ospedale San Camillo di Roma, dove è rimasto in stato di coma farmacologico fino al 2 gennaio. Daniel ha riportato anche gravi lesioni da trauma stradale alla milza, al fegato e al rene, ma grazie al primo soccorso prestato ad Anzio dal personale medico infermieristico e all’intervento del dott. Casella, oggi è qui a raccontarci la sua esperienza. L’uomo è arrivato ad Anzio in condizioni gravissime in stato di shock. Dopo essere stato rianimato e sottoposto agli esami radiologici, è entrato in sala operatoria dove un’equipe straordinaria lo ha riportato in vita. Una testimonianza commossa e grata di chi oggi celebra la vita, grazie alla mano di un medico, che nonostante la giovane età 33 anni è già un’eccellenza Dell’Asl Rm 6. Il paziente ci riferisce: “Non finirò mai di ringraziare il prof. Casella che mi ha salvato la vita. Ho una figlia che tra poco compie 18 anni e grazie lui sarò ancora qui per vederla crescere.” Un’altra storia a lieto fine degli Ospedali Riuniti che proseguono il loro lavoro nonostante i tagli e le difficoltà con dei medici di primo livello.