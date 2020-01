Nettuno ha bisogno di una Biblioteca, firma anche tu

Nettuno è priva di un luogo di aggregazione culturale e sociale che dia la possibilità a presone di ogni età di leggere, ascoltare, studiare, prendere in prestito un libro.

Nettuno necessita di una Biblioteca Comunale.

In questa ottica il “Comitato democrazia Nettuno” ha promosso tra i cittadini una istanza civica con raccolta firme per sensibilizzare l’Amministrazione Comunale a prendere atto di questa realtà, ormai non più trascurabile, della nostra città e attivarsi per l’istituzione di una biblioteca comunale.

Siamo fiduciosi che l’Amministrazione Comunale nella figura del suo sindaco Alessandro Coppola, recepirà positivamente questa istanza così come fatto con quella per il teatro.

Un enorme regalo ai cittadini di Nettuno ed una grandissima opportunità per le nuove generazioni.

“Se leggi pensi, se pensi ragioni, se pensi e ragioni sei libero!”.

Stefania Mariola

Flavio Biondi

Giuliana Di Mico