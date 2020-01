Anpi: A Paolo Borrometi, coraggioso giornalista, la nostra gratitudine per l’alto valore delle sue parole

Premio per la Pace – città di Anzio a Paolo Borrometi

A Paolo Borrometi, coraggioso giornalista antimafia, abbiamo espresso personalmente la nostra gratitudine per l’alto valore delle sue parole, pronunciate in occasione del conferimento del premio per la Pace – città di Anzio, domenica 26 gennaio 2020. I contenuti e la passione che hanno animato il suo intervento hanno restituito alle parole Giustizia e Verità il loro assoluto ed universale significato. Un significato che non è possibile barattare o utilizzare a fini speculativi e/o personali. Il luogo della cerimonia ha così potuto recuperare, almeno in questa occasione, dignità e spessore istituzionale. Per questo motivo, la segretaria dell’ l’Anpi , sezione di Anzio/Nettuno, Dott.ssa Paola Fumi, a nome di tutti gli iscritti/iscritte, vuole ringraziare pubblicamente il Dott. Paolo Borrometi per aver riconosciuto il ruolo e l’importanza strategica dell’ANPI nelle sue attività quotidiane di lotta al fascismo, al razzismo, alla discriminazione. Un lavoro indubbiamente faticoso data la brutalità dei tempi che corrono, ma citando Saramago: “Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo.”

Grazie Paolo

ANPI sezione di Anzio/Nettuno