Nettuno Progetto Comune: Giardini della Finanza e Fossato Forte Sangallo, ancora non si vede luce

“Decoro urbano e aree verdi.Abbiamo protocollato una interrogazione al Sindaco Coppola su tempi e modalità di fruibilità da parte della cittadinanza nettunese degli spazi verdi denominati “Giardini della Finanza e Fossato del Forte Sangallo”

Il 7 Maggio 2019 in piena campagna elettorale Coppola, candidato Sindaco del centro destra, annunciava massimo impegno per aree verdi e decoro urbano.

In otto mesi di governo, stiamo ancora aspettando di vedere qualcosa, anche semplicissima, come un giardino pubblico. Promesse elettorali definite da Coppola priorità della sua Amministrazione come decoro urbano e verde pubblico”.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini