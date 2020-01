5Stelle Aprilia: Calendario raccolta differenziata, a voi è arrivato?

A noi non è arrivato, e a voi? L’oggetto della domanda è il calendario della raccolta differenziata porta a porta. Sì, proprio uno di quei 17.000 che il Dirigente del Settore Finanze e Tributi del Comune di Aprilia ha deciso di far spedire a casa di altrettante famiglie del nostro Comune.

La determinazione dirigenziale, la n. 486, avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE CALENDARI PORTA A PORTA MERCURIO SERVICE S.R.L.”, risale al giorno 11/7/2019 ed in essa si legge che il Dirigente, il dott. Battista, ha ritenuto opportuno affidare all’esterno, ad una ditta de L’Aquila per l’esattezza, il servizio di consegna di 17.000 calendari per la raccolta porta a porta. Sempre dallo stesso documento di metà luglio, apprendiamo che si rendeva necessario ed urgente procedere alla consegna dei calendari per la raccolta differenziata e che il servizio sarebbe costato in tutto circa 15.000 – €,0,72 x 17.000 per il servizio di stampa ed imbustamento di n. 2 fogli, per un costo pari ad € 12.240,00 oltre IVA (€ 14.932,80 IVA compresa).

Da un breve sondaggio che abbiamo svolto, le persone interpellate non hanno mai ricevuto questo calendario e forse neanche la Progetto Ambiente, visto che quello reperibile sul sito risale al 2019 e sarà valido soltanto fino alla fine del mese di febbraio! Allora ci chiediamo se era così “necessario ed urgente procedere alla consegna dei calendari”, come mai da luglio non è ancora arrivato, almeno a coloro che sono stati da noi interpellati ? Era necessario spendere 15.000 € di denaro dei cittadini per recapitare un calendario già fruibile con l’app Junker o che poteva essere scaricato in formato digitale o consegnato all’Ecocentro o, ancora, consegnato all’Ecosportello? Non si poteva usare quel denaro per cominciare a mettere mano alle bombardate strade cittadine che tanti danni stanno arrecando alle autovetture dei nostri concittadini?

Rimaniamo in attesa che, tramite social, anche tramite la nostra pagina fb, ci facciate sapere in quanti non hanno ricevuto a casa il calendario in questione così che l’Amministrazione si possa adoperare con la Società abruzzese destinataria dell’incarico affinché venga completato il capillare recapito richiesto, e forse anche già pagato, a chi non lo ha ancora ricevuto.

Andrea Ragusa

(Grillini Apriliani e Cittadini Pentastellati)