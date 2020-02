Nettuno. Associazioni riunite, obiettivo: il rilancio turistico della città

Su iniziativa dell’Associazione commercianti Il Tridente di Nettuno il giorno 8 febbraio 2020 presso l’Hotel Astura si sono riunite alcune associazioni (Stella del Mare, Associazione Commercianti via Romana, Associazione commercianti Tridente) e le pro loco locali (Forte Sangallo e Città di Nettuno).

Tema dell’incontro è stato il rilancio turistico della città attraverso la compartecipazione delle associazioni, dei commercianti e dei liberi cittadini. Al fine di creare un canale autorevole di dialogo con la Pubblica Amministrazione e realizzare progetti atti allo sviluppo del territorio di Nettuno.

Da questo incontro è nata l’idea di formare un Tavolo di Concertazione Permanente che possa rappresentare: 1. Le istanze della parte produttiva del territorio; 2. Indirizzare azioni amministrative coerenti con le reali necessità del territorio; 3. Elaborare progetti di intesse turistico; 4. Mettere in rete commercianti, ristoratori, operatori turistici ed associazioni per realizzare e portare avanti azioni comuni di sviluppo.

Per questo l’Associazione Il Tridente indice un secondo incontro il giorno martedì 18 Febbraio ore 15 presso l’Hotel Astura Palace, invitando tutti gli operatori turistici ed associazioni di interesse culturale/turistico a partecipare alla tavola rotonda per poter strutturare ed ampliare la costruzione del Tavolo di Concertazione.

Con l’augurio che l’entusiasmo del primo incontro possa spingere ad un nuovo metodo di lavoro più proficuo e positivo per la Città.