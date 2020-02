Anzio, un cittadino denuncia: “Non maltrattate l’altalena destinata ai disabili”

Inaugurata appena un mese fa in pompa magna nel Villa Adele, la nuova altalena inclusiva, destinata ai bambini con disabilità, giù viene utilizzata in modo improprio da un gruppetto di ragazzi che trascorre i pomeriggi nel parco e “maltratta” il gioco che dovrebbe essere ad uso esclusivo dei meno fortunati.

“Non è la prima volta che vedo questi ragazzi utilizzare l’altalena dei disabili senza alcun rispetto né cura – denuncia un cittadino – La maleducazione regna sovrana. Da quando non c’è più la vigilanza nel parco questi sono i risultati- Il mio invito è a sensibilizzare le persone al rispetto degli spazi comuni e dei giochi destinati ai bambini diversamente abili”.