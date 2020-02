Carnevale a colori, tutti in maschera al centro di Nettuno per il giovedì grasso

Giovedì grasso in piazza per festeggiare il “Carnevale a Colori – Nettuno 2020”. Appuntamento imperdibile quello di domani, in uno dei due giorni simbolo del Carnevale, inserito nel programma di manifestazioni organizzato dall’Assessorato a Turismo e Spettacolo guidato dal vicesindaco Alessandro Mauro. A partire dalle ore 15 il Borgo medievale di Nettuno si animerà con la sfilata in maschera dei personaggi Disney. In contemporanea, fino alle 18, in Piazza del Mercato in programma animazione per bambini, baby dance, mascotte itineranti, postazione truccabimbi e laboratori a tema.

Spettacolo di danza “Sulle Punte del carnevale”, invece, Sabato 22 Febbraio alle 14,30 in Piazza Marconi. La festa si animerà sempre tra le vie del Borgo medievale con l’animazione a cura dell’Associazione Culturale “La Tua Mascotte”. Anche in questa occasione sarà allestita una postazione truccabimbi, una per le sculture di palloncini oltre a animazione, baby dance, laboratori a tema e mascotte itineranti.

Grande e imperdibile appuntamento domenica 23 febbraio la parata con carri allegorici che sfilerà nel centro di Nettuno. Scuole di danza, scuole elementari, comitati di quartiere, ProLoco e associazioni sfileranno in maschera, a partire dalle 15, da piazza Mazzini fino a piazzale San Rocco, per poi risalire fino in piazza Battisti dove alle 18 ci sarà la grande chiusura dell’evento con la premiazione delle maschere più belle scelte da una giuria d’eccezione composta da: Anna Silvia Angelini Presidente dell’Associazione Aide Anzio Nettuno, scrittrice e Direttrice Artistica Premio Donna d’Autore – Elisabetta Bruni, Attrice e Regista, Direttrice Artistica “Il Teatro fonte di vita lab” e Associazione “I Giulari&InProgetto” – Valerio Scalia, Giornalista e Segretario dell’Associazione giovanile Nettunia organizzatrice del Nettunia’s Got Talent – Adelaide e Piera Cosmi, Titolari dell’azienda agricola Casa Divina Provvidenza, Cantina di Nettuno dal 1890, tra le eccellenze del territorio – Salvo Cacciola, Architetto e Scenografo. Documentarista subacqueo RAI, Presidente AQ International ed ideatore di Luci nel Blu. Presidente di giuria, direttamente “All Togheter Now” programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J- Ax, David Pironaci.

Chiuderà il “Carnevale a colori – Nettuno 2020”, nel giorno di Martedì grasso, la Festa con i personaggi Disney che si svolgerà in piazza Marconi a partire dalle 15. In programma la sfilata delle maschere e la premiazione di quelle più belle e divertenti.