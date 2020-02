L’appello della presidente Avis: “Ai malati serve sangue. Donate senza paura e in sicurezza”

Arrivano dalla presidente dell’Avis comunale di Anzio e Nettuno, Sharon Silvi, le rassicurazioni per i cittadini e l’invito a continuare a donare senza allarmismi e paura per il Coronavirus.

“Vorrei tranquillizzare la cittadinanza che la donazione del sangue resta, fino a diverse direttive, un gesto da compiere in totale sicurezza. Ci sono persone malate alle quali occorre il sangue per sopravvivere. Non c’è nessuna emergenza sul nostro territorio. Chiunque volesse informazioni può chiamare il martedì mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle 19 allo 069846896 o al 3929131928. Siamo a disposizioni per qualunque chiarimento”.

Inoltre ogni martedì nella nuova sede di largo Venezia ad Anzio Colonia si effettua la prevenzione cardiovascolare, dalle ore 8 alle 11, con la misurazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

Il primo marzo appuntamento all’Istituto Casa del Sole in via Firenze 1, a Nettuno, per la speciale raccolta di sangue. Accettazione donatori dalle 8:00 alle 10:30.