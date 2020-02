Nettuno. Pubblicato l’Avviso pubblico per l’affidamento in concessione delle palestre del palazzetto dello sport

Con la determina dirigenziale numero 186 del 25/02/2020 avente per oggetto: Indagine esplorativa per l’individuazione di operatori di mercato da invitare a procedura negoziata per la concessione, uso e custodia dell’impianto sportivo di proprietà comunale Palazzetto dello Sport : palestre A e B, è stato pubblicato l’avviso pubblico e la lettera necessaria all’istanza da presentare per chi fosse interessato alla gestione delle palestre.

