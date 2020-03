Dafne, un dialogo con la diversità nel film di Federico Bondi. Stasera al Cineclub

Oggi, lunedì 2 Marzo, il Film in programma per la Rassegna “Invito al cinema” è DAFNE, opera seconda del Regista Federico Bondi. Al Cinema Multisala Moderno di Anzio,

agli orari: 16,15 – 18,15 – 20,15. Dafne è una ragazza down che ha 35 anni e vive in un paese dell’Appennino tosco-emiliano. È una persona seria, precisa, meticolosa come poche altre. Ha un profondo rispetto per il suo lavoro di commessa al supermercato, ha amici e colleghi che le vogliono bene e che ricambia con una positività travolgente. Sa organizzare da sola la sua vita ma vive ancora insieme ai genitori, Luigi (Antonio Piovanelli) e Maria (Stefania Casini). Quando Maria muore all’improvviso, gli equilibri familiari vanno in frantumi e Dafne non è solo spinta a confrontarsi con la perdita ma deve anche sostenere il genitore …

DAFNE è un piccolo film fatto di eventi quotidiani, che si muove sul filo rischioso della commedia. Nasce da una sceneggiatura che però sarebbe rimasta chiusa nel computer se il regista non avesse incontrato quella forza della natura che risponde al nome di Carolina Raspanti, classe 1984, una delle quarantamila persone che oggi in Italia sono affette da sindrome di Down. DAFNE è un film che rappresenta la normalità della vita. La forza di Dafne, la sua caparbietà, la sua capacità d’inventarsi e reinventarsi oltre la disabilità è ammirevole. La protagonista non subisce la propria diversità ma la accoglie, ci dialoga, vive la sua condizione con equilibrata serenità. In un mondo che “obbliga” all’efficienza e all’illusorio superamento della sofferenza, Carolina/Dafne ci ricorda di accettare, nei suoi limiti, la condizione data a ciascuno e di viverla pienamente.DAFNE è stato presentato al Festival del Cinema di Berlino 2019 nella sezione “Panorama”, meritando il Premio Fipresci. Il film viene presentato in PRIMA VISIONE per il nostro territorio.

a cura del cineclub La Dolce Vita