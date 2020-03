PGym116 a Cori. Un primo posto e tanti buoni risultati

Weekend a Cori insieme ai ragazzi della Ginnastica Artistica Maschile, per due giorni di gara.

Alle 14 sono scesi in campo i “piccoli” del livello LA categoria A1 50 provenienti da tutta la regione Lazio.

Per PGym116 hanno gareggiato Gabriel Castaldo, classe 2012, tra i più piccoli in gara per la sua fascia di età, e Valerio Droghini, classe 2010, entrambi all’esordio in una gara della FGI.

“Sia Gabriel che Valerio – raccontano Lorenzo Simonetti e Marco Leonardis, tecnici di Ginnastica Artistica Maschile – erano emozionatissimi per questa nuova esperienza ed hanno portato a casa una buona gara. Valerio è arrivato 5 con delle buone prestazioni, mentre Gabriel si è attestato intorno al 40 posto. Purtroppo lui ha pagato un po’ lo scotto dell’inesperienza e l’emozione, ma siamo contentissimi per tutti e due, consapevoli dei grandi margini di miglioramento che hanno entrambi“.

Alle 17 è stato il turno delle categorie A2 e A3. Per PGym116 hanno esordito in FGI Cristian Mei e Riccardo Marra conquistando rispettivamente un 6 ed un 5 posto.

Nella giornata di domenica 1 marzo, siamo nuovamente tornati a Cori.

I primi a scendere in campo sono stati Leonardo Di Meo e Massimiliano Falasca per il livello LB categoria J1.

“Ottima la prova di Massimiliano – raccontano ancora i due tecnici – che ha dimostrato grinta e carattere, arrivando ad un soffio dal podio. Per lui un ottimo 4 posto, mentre Leo, a causa di un errore nel primo attrezzo (parallele), non è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale, seppur recuperando bene negli altri attrezzi e riportando a casa un 10 posto. Di sicuro vediamo ampi margini di miglioramento in lui“.

Alle 11, per PGym sono scesi in campo Justin Veccia e Gabriele Loffredo, entrambi classe 2009 ed entrambi molto emozionati.

“Una buona gara la loro, sporcata da qualche imprecisione ma, alla fine, Gabriel ha ottenuto il 6 posto e Justin il 13“.

Per la Categoria A2 livello LC ha gareggiato Tiziano Fedeli, “con una buona prestazione, nonostante un errore alla sbarra. 6 posto per lui: un risultato che lascia un po’ l’amaro in bocca, ma siamo sicuri si rifarà nella seconda prova“.

Dopo un lungo stop per infortunio, Raffaele Fiorini è tornato a competere, nella categoria J1. Per lui prima gara individuale sui 6 attrezzi, una buona prova, anche se lievemente compromessa da un po’ di ansia, che gli ha comunque fruttato un quinto posto, a soli 2 decimi dal secondo. Bravo Raffaele!

Quinto posto per Andrea Bonoldi nella categoria j2.

L’ultimo turno di gara di domenica è stato quello degli atletiti di livello LD. Per PGym116 ha gareggiato Gabriele Ghellini, categoria J1, che ha conquistato un meritatissimo 1 posto.

“Sono stati due giorni davvero molto impegnativi – concludono i due tecnici – per gli atleti, per le loro famiglie e anche per noi, ma siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti e orgogliosi di tutti i nostri ragazzi“.

